"Ayúdame a escuchar": Familia de Juanito pide apoyo para operarlo en Guasave

Guasave.- Juan Alberto tiene apenas un año cuatro meses de edad y hace unos días le diagnosticaron cortipatía bilateral congénita, es decir la pérdida auditiva en ambos oídos.

Para poder escuchar él necesita una operación de implantes cocliar con un costo de 500 mil pesos en cada oído, según informó su mamá Rocío Castro Soto.

Al no contar con los recursos necesarios para poder cubrir los gastos están solicitando el apoyo de la ciudadanía mediante una campaña denominada #Unidosporjuanito.

Además de que es alto el costo señaló que disponen de poco tiempo pues los doctores indican que la operación se tiene que hacer antes de cumplir los dos años.

Si usted desea ayudar puede llamar al 6871685542 o bien realizar depósito en efectivo en la tarjeta Saldazo Oxxo 4766 8404 5517 32 99 o a la cuenta de Bancoppel 4169 1603 4464 9489.

“Yo he buscado ayuda en fundaciones pero ahorita por la pandemia está difícil, yo me he movido para estudios y gracias a Dios hay una solución: ocupa implante en ambos oídos porque tiene pérdida total, en ninguno de los oídos se pudo detectar ni un poco de frecuencia, entonces la audióloga me dice que es la única manera, para eso no hay medicamento porque el daño de él es en el oído interno, si fuera en el oído medio o en el oído externo hay otro tipo de tratamientos que se podrían llevar pero en este caso no”, explicó.

Lo que hace más difícil la situación es que la operación tendría que ser antes de los dos años de edad y como el niño ya tiene un año cuatro meses pues no es mucho el tiempo que nos queda para juntar el dinero.

Cada implante tiene un costo de 500 mil pesos, mientras que los gastos de operación se espera que sean financiados por alguna institución de ayuda.

La madre de familia pide ayuda a la ciudadanía con la cantidad que puedan aportar a los números de cuenta antes mencionados con la esperanza de poder reunir la cantidad que necesitan para su pequeño hijo.

