Ayuntamiento de Guasave autoriza que policías suspendan fiestas

Guasave, Sinaloa.- Debido a que se consideran como serio riesgo para la propagación de casos de Covid-19, el gobierno municipal ha considerado la realización de fiestas y reuniones como una falta al bando, aun cuando este no está contemplado en la reglamentación.

El secretario del Ayuntamiento de Guasave, Gerardo Peñuelas Vargas, reconoció que no hay un respaldo jurídico o adecuación a dicha reglamentación pero que ante la contingencia que se vive en materia de salud decidieron actuar de esta manera al momento de que estén recibiendo reportes de la ciudadanía.

Llamado

“Es una situación de emergencia por cuestión de salud pública, la gente tiene que entender, ahorita no es para fiesta o festejos, estamos ante una epidemia a nivel mundial y tenemos que guardar las medidas de prevención”, expresó.

“Principalmente se procede a hablar con los ciudadanos para que de alguna forma suspendan la fiesta y los que no se decidan pues ya se tomarán otras medidas pero sí hay una instrucción de hablar con una buena actitud por parte de Seguridad Pública porque así no hay un respaldo jurídico, no hay un marco, pero en una situación de emergencia pues todo se vale, estamos en una contingencia y hasta ahorita las medidas que se han optado por hablar con una buena actitud con las personas y se ha logrado establecer el orden.”

Sin atender

Cuestionado sobre los llamados que ciudadanos han dicho que hacen a la dependencia preventiva para hacer reportes y que no son atendidos respondió que sí se ha actuado y precisó que es esta área la encargada de visitar los domicilios o centros de reuniones donde haya una alta concentración de personas.

“Lo deben de atender en Seguridad Pública, hasta ahorita todas las quejas que han presentado por fiestas, por reuniones, se han atendido inmediatamente, tienen la instrucción muy precisa”, aseguró.

Solicitud

La instrucción que tienen los elementos preventivos es de llegar y platicar con la gente para que traten de suspender su evento o de ser necesario proceder ya que está siendo considerado una violación al Bando de Policía y Gobierno por la contingencia que se vive, indicó.

El funcionario mencionó que durante los días de Semana Santa mantuvieron recorridos en las playas para vigilar que no hubiera acceso de personas.