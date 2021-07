Ayuntamiento de Guasave enajena los terrenos en las playas

Guasave, Sinaloa.- La presidenta municipal de Guasave dio a conocer que el Ayuntamiento enajenará terrenos y la expedición de títulos en playa Las Glorias y Boca del Río, a raíz de un decreto que lanzó en el 2019, esto a causa de que la población se hacía de predios en esas zonas con el simple hecho de sacar un título de propiedad, pero no había ninguna retribución para el gobierno municipal.

Aurelia Leal López señaló que esto se llevará a cabo con el fin de recaudar ingresos para la comuna, ya que solo sacar el título de propiedad no les deja nada, por eso es que optaron por enajenarlos.

Destacó que esto se hizo con base en un estudio que realizaron y se dieron cuenta de que estaban más caros los terrenos en el cementerio que en esas zonas de la playa.

Comentó que esto es porque con el solo hecho de posesionarse de un terreno, no solo es cuestión de titular y ya no pagan nada más, sino solo el título, pues así lo estaban haciendo, refirió.

Agregó que son muchos los terrenos con los que han hecho eso y que a pesar de que sea bueno el que haya desarrollo, no es bueno que no haya aportación para el municipio, porque de esa manera no hay ingresos, y aún así estén pidiendo servicios públicos, los cuales no hay recursos para pagarlos.

“Con el solo hecho de la posesión, tú ya titulas, vas por una constancia y ya”, detalló la alcaldesa.

Indicó que lo que le llamó la atención fue que a principios de año hubo muchos apoderamientos de terrenos en playa Las Glorias de esta manera, por lo que decidieron investigar.

Presenta informe

En sesión de cabildo encabezada por la alcaldesa, el titular del Órgano Interno de Control, Juan Ramón Bojórquez Cempoatl, rindió su tercer informe anual de actividades correspondiente del 12 de agosto del 2020 al 10 de agosto de este año, en el que destacó avances en materia de transparencia y de rendición de cuentas.

Resaltó el funcionamiento de la Dirección de Responsabilidades, la estructura de operación de pagos de Tesorería, el Cuerpo de Testigos Sociales para vigilar la licitación de la obra pública, además de revisiones a fondos como el Ramo 33, Capufe, Fortamun y otros que corresponden a la Dirección de Obras y Servicios Públicos, así como de la Dirección de Planeación y Desarrollo Social.

