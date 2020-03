Ayuntamiento de Sinaloa se suma al 9 Ninguna se Mueve

Guasave, Sinaloa.- El gobierno del municipio de Sinaloa anunció la tarde del viernes que ellos se suman al movimiento nacional El 9 Ninguna se Mueve, con lo cual dan autorización para que todas las mujeres que laboran al frente o integradas en las diferentes dependencias no acudan a laborar este día.

La alcaldesa, María Beatríz León Rubio, detalló que esta no es una decisión tomada al vapor, pues con anticipación previeron el unirse a esta acción que a decir de la mandataria a es muy importante para evidenciar algo que si bien ya se sabe se pasa desapercibido en muchas ocasiones: “La importancia de la mujer en la vida laboral, en el hogar y en la sociedad en general.”

Relevancia

León Rubio expuso que esta determinación tiene mucho impacto para su gobierno ya que en la nómina de la comuna más del 50 por ciento de los empleados son mujeres.

Para muestra recordó que la mayoría de los cargos en las direcciones están encabezados por una mujer.

“De antemano decirte que en nuestro gobierno las mujeres somos mayoría, arribita del 50 por ciento de la nómina somos mujeres, entonces claro que es muy significativo un día sin nosotras.” Agregó que la instrucción que giró para este día es que sin excepción todos los varones que se desempeñen en algún cargo se presenten a trabajar redoblando esfuerzos pues no quieren que la ciudadanía se vea afectada con esta participación.

Directoras

La mandataria recordó que son 11 las áreas en las que las mujeres son directoras. “Tenemos a la directora de Desarrollo Social, la secretaria particular, la tesorera, Turismo, la directora de DIF, Jurídico, Recursos Humanos, Tributación e Ingresos, Capacidades Diferentes, Immujeres, Asuntos Indígenas, en fin son muchos cargos de relevancia los que ocupan las mujeres y bueno por esto también es importante hacer visible que la mujer cuenta no solo en las estadísticas si no en cada ámbito de la vida.”

Agregó que en algunas áreas optaron por adelantar algunos trabajos para evitar que se cause algún problema a los ciudadanos, en los asuntos del diario quehacer serán los hombres quienes las suplirán.