Ayuntamiento maniatado ante pago de nóminas

Guasave, Sin.- El Ayuntamiento no ha cumplido con el pago de nómina correspondiente a la primera quincena de marzo a una parte de los policías jubilados, funcionarios de primer nivel y a regidores, ya que siguen a la espera del recurso de las prerrogativas que otorga el gobierno del estado.

Víctor Manuel Espinoza Bojórquez, presidente municipal, señaló que la comuna carece de recursos propios para hacer frente a este gasto, sin embargo indicó que en el caso de los expolicías están buscando la estrategia que les permita saldar a la brevedad el compromiso.

Incumplimiento

Cuestionado respecto a la promesa de pago que los exagentes señalan vencía el pasado martes, Bojórquez Espinoza señaló que es prioridad pero no han conseguido el recurso.

“No, simplemente no se alcanzó a cubrir la totalidad de la quincena. Hay que recordar que incluso parte de regidores, funcionarios de primer nivel, tesorero, secretario, presidente, no hemos cobrado tampoco, pero esperemos que el recurso el día de hoy (ayer), se lo estemos sacando adelante a los jubilados.”



Cumplimiento

Respecto a la posibilidad de que lleguen las vacaciones de Semana Santa sin que gobierno del estado cumpla con el primer depósito por 10 millones de pesos del rescate financiero, que se anunció quedará cubierto antes de que culmine el mes, el mandatario explicó que confían en que el gobernador cumpla con su palabra.

“Todavía le quedan varios días al mes y yo espero que en esta semana estemos avanzando en este tema”, puntualizó.