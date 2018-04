Ayuntamiento ve complicado el acceso al crédito quirografario

Guasave. La falta de la carta de anuencia que debe girar a la banca la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno del estado ha complicado el acceso al crédito quirografario que busca el gobierno municipal.

Víctor Espinoza Bojór-quez reconoció que es la falta de este documento el que le ha puesto freno al trámite que se realiza desde enero, por lo que mañana se reunirá con el tesorero de gobierno del estado para plantearle la situación.

Pese a que la administración busca 18 millones de pesos como préstamo, señaló que conforme se agota el tiempo para que su periodo al frente culmine, el monto a obtener también se reduce.

Situación

Cuestionado respecto a si el municipio no ha demostrado disciplina financiera, el mandatario sostuvo que este apego a la recomendación de la Cocaf quedó de manifiesto con la reducción del 2.7 por ciento en el gasto corriente que aprobó el cabildo durante la sesión celebrada el pasado 13 de marzo. “Esta es la forma que nosotros tenemos de demostrarle al estado que estamos tomando con responsabilidad las recomendaciones que nos han girado.”

De acuerdo con la ley de disciplina financiera todo crédito que se contrae en una administración deberá liquidarse en 90 días antes de que concluya su ejercicio, por lo que Bojórquez Espinoza reconoció que ven cada vez más difícil acceder al recurso.

“La ley es muy clara, nuestra administración concluye el 31 de octubre, por lo que el Ayuntamiento tiene que cumplir con él invariablemente a más tardar el 31 de julio, por ser los 90 días. Cada mes o cada quincena que transcurra indiscutiblemente que el plazo se reduce, por lo que el monto disminuye.”

El funcionario reconoció que ven complicado, “más no imposible” concretar el trámite.

En un escenario en el que este recurso no aterrice reconoció que la comuna no tendrá más alternativa que buscar cómo optimizar los recursos.

Pagos

Respecto al pago de la última quincena de marzo, el funcionario señaló que se cumplió con el depósito desde el miércoles 28 del mismo mes, por lo que no tienen problema en ese periodo.

“Afortunadamente pudimos resolver ese pago, incluso antes de la fecha límite.”