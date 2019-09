Baja captación en presa no garantiza buen ciclo agrícola

Guasave.- Productores de la región están a expensas de que se sigan registrando lluvias que aporten agua a la presa y poder así programar un ciclo agrícola sin restricciones.

Roberto Valdez Arredondo, presidente de la Red Mayor del Río Sinaloa, comentó que desafortunadamente la presa Gustavo Díaz Ordaz no ha captado el volumen de agua suficiente como para garantizar el desarrollo de un ciclo agrícola otoño-invierno normal, por lo que estarán a la espera de que a finales de este mes se puedan dar más precipitaciones y aprobar el día 1 de octubre el nuevo plan de siembras.

“Todavía no hay propuesta, hasta el día primero (de octubre) porque la presa tiene muy poquita agua ahorita, entonces no sabemos todavía, no podemos todavía hacer una proyección de siembras hasta saber la cantidad de agua que le caiga a la presa”, expresó.

“Realmente ahorita, si no le entra más agua a la presa, tenemos agua para puro garbanzo y frijol cuando mucho. A como está la presa ahorita ni pensar en una siembra de maíz”.

Disponibilidad

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua, la presa Gustavo Díaz Ordaz tiene un almacenamiento de 619.5 millones de metros cúbicos, que la ubican en un 38.3 por ciento de su capacidad de almacenamiento.

El representante agrícola reconoció que será a fines de septiembre e inicios de octubre que los productores iniciarán con la siembra de frijol, pero dijo que hasta la fecha no se puede hablar de una propuesta de superficie a establecer por parte de los módulos de riego.

El representante agrícola dijo que no pueden planear nada hasta saber la cantidad de agua que tendrán disponible.

“Ahorita sí le está entrando agua a la presa pero, ¿qué tal si ya no llueve?, ojalá y siga lloviendo, estamos esperando que este sea un buen mes de lluvias”.

Mencionó que el ciclo agrícola otoño-invierno 2018-2019 se llegó a sembrar la superficie planeada, pero que fueron las lluvias las que garantizaron el buen desarrollo de los cultivos.

“Ahorita nos está cayendo agua, pero hasta ahorita; realmente los meses anteriores no tuvieron aportación las presas, ojalá y se mantengan las aportaciones y sí podremos hacer una buena programación, pero por lo pronto con el agua que está en presa no podemos hacer una buena programación, ahorita nada más podemos pensar en frijol y garbanzo, que es para lo que nos da el agua que hay en presa”.