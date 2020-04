Baja hasta en un 90% el servicio de taxis por pandemia de covid-19 en Guasave

Sinaloa.- Al desplomarse la demanda hasta en un 90 por ciento en los servicios de taxis a domicilio y en un 80 en sitios y terminales por la pandemia del Covid-19, el secretario general de los trabajadores al volante en Guasave consideró que es necesario que se les contemple en los apoyos.

César Cervantes Cervantes, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Volante Fernando Amilpa, mencionó que como prestadores de un servicio con una antigüedad mayor a 70 años en Guasave, deberían ser sujetos a los apoyos del gobierno federal, estatal y municipal que pudieran sacar por la pandemia del Covid-19.

Petición

En la actualidad en promedio son tres familias las que dependen de una concesión de taxis y la mayoría llegan a percibir los 150 pesos en una jornada de 9 horas, mientras que los que cubren las de 24 horas regresan a casa con los 300, pero hay rentas que cubrir, aunado a esos gastos de alimentación y otros servicios básicos.

En Guasave son 124 socios aproximados los que conforman el Sindicato Fernando Amilpa, y en conjunto con el Sindicato de Choferes suman un promedio de 250 personas que brindan el servicio de transporte privado tan solo en la cabecera municipal distribuidos en 26 puntos, entre sitios y centrales de autobuses.

“Nos está pegando bastante en el servicio como a todos los negocios, pero en el caso nuestro que salimos a diario a buscar hemos resentido una caída fuerte en la demanda del servicio.”

El líder de los taxistas mencionó que han buscado acercamientos con el gobierno con el fin de que el gremio sea sujeto a los diferentes apoyos que ha lanzado el gobierno federal y estatal a créditos, así como acercamientos a nivel Federación para paliar la crítica situación que los aqueja para dar apoyos.

Mencionó que hasta el momento no se han restringido las salidas ni creado roles rotativos debido a que todos tienen la necesidad de trabajar y el sindicato no cuenta con un fondo económico para apoyarlos en caso de pararlos de laborar, aclarando que el dinero que se cuenta en la organización es para cubrir gastos de trámites de los vehículos, como placas de los mismos socios, o en caso de un accidente, pero no se maneja un fondo para atender situaciones como la que hoy prevalece por el Covid-19.

Salimos todos en general con las recomendaciones de la autoridad y no hemos restringido el servicio porque la necesidad existe en todos.

Son los taxistas de la tercera edad quienes han decidido parar por su seguridad y temor a contagiarse.

Afectados

Miguel Valle es uno de los taxistas que a diario sale en busca del sustento pero en los últimos días la situación se ha vuelto más crítica y esto repercute en su familia al tener de una a dos salidas, percibiendo incluso menos de los 150 pesos.