Bajo presupuesto provocaría una recesión económica

Guasave.- De concretarse el recorte presupuestal a la actividad agrícola el año que entra se corre el riesgo de que en la región se genere una recesión económica debido a que la economía gira en torno al campo, advirtió Humberto Andrade Gámez.

El director regional del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa en la zona centro norte dijo que el sector empresarial tiene la esperanza de que haya sido una especie de estrategia, y que los diputados se pongan las pilas al momento de defender el presupuesto.

Impacto

“(una recesión) para la región yo creo que sí, porque bueno, yo creo que hay otros estados que la agricultura no tiene ningún peso y ellos seguirán adelante, Sinaloa si ustedes recuerdan en las estadísticas de Inegi, salimos en primer lugar en crecimiento, pero no por el tema agrícola, sino por el tema de turismo y por el tema de valor agregado del gas natural.”

“Pero nosotros que estamos en la zona centro norte estamos muy limitados a generar otra vocación, por lo pronto en sustitución de una vocación económica que ha sido la agricultura de antaño.”

El representante empresarial señaló que en la disminución que le dieron en el presupuesto a la Secretaría de Agricultura es donde ven mucho más agresivo el tema y que, de dares “puede ser un tiro de gracia al sector agropecuario”.

“Yo tengo fe y tengo esperanza de que haya sido una especie de estrategia, y que los diputados se pongan las pilas y puedan sacar adelante ese presupuesto, porque a como lo están planteando no le vemos viabilidad y dependemos sobre todo aquí en la zona centro norte de la agricultura, a nosotros se nos estarían truncando proyectos de valor agregado para el sector agropecuario porque el día que no pueda producir lo que en el Codesin estamos intentando transformar va estar mucho más difícil.”

“Es un efecto en cascada, en Guasave dependemos 90 por ciento de la agricultura, no tenemos otra vocación económica que nos genere ingresos, que forme parte del Producto Interno Bruto, nuestro PIB local está muy enfocado en el sector agropecuario, entonces yo creo que sectores agrícola y sectores no agrícola tenemos que sumar para apoyar a los agricultores a que saquen adelante el presupuesto.”

Llamado a diputados

Andrade Gámez recalcó que la defensa al presupuesto agrícola debe ser de diputados federales sinaloenses y no sinaloenses, locales y federales.

“Todo mundo tiene que converger a la defensa del presupuesto, a todo mundo le toca, no nada más a los de Sinaloa sino de todo el país, porque somos el Corazón Agrícola de México, somos de los principales productores de alimentos y si no hay alimentos se van a tener que importar y al importar los alimentos se van a encarecer y se van a hacer menos accesibles para el consumo”, indicó.