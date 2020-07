Banco de Sangre del Hospital General Guasave, con escasez; llaman a donar

Guasave, Sinaloa.- El Banco de Sangre del Hospital General tiene escasez, ante la falta de cirugías programadas, por lo que de presentarse una emergencia que requiera de varias unidades sería complicado atender la emergencia, indicó René Castañeda, jefe del Banco de Sangre.

Al inicio de la pandemia se tenían reservas de 40 a 50 unidades disponibles de diferentes tipos de sangre y se podía solventar cualquier tipo de emergencia, pero en la actualidad se reduce a ocho disponibles.

Situación

Indicó que las pacientes que más requieren de transfusiones son pacientes con hemorragia urgente ginecológica, embarazadas o con algún tumor u otro problema. Sangran mucho y llegan a requerir de seis a ocho unidades, y de presentarse en este momento estarían en serios aprietos.

“La falta de sangre básicamente es debido a que está cerrada lo que es consulta externa, y cirugía programada son las personas que obligatoriamente llevan un donativo porque por el otro lado poca gente quiere, lo que buscan es cómo no donar y nuestras reservas normalmente quedan de la gente que dona una unidad para que le hagan su cirugía pero si no la ocupan ya queda esa reserva, que es la que se utiliza en pacientes de urgencia que ocupan sangre.”

El responsable del Banco aclaró que no han llegado a estar en cero unidades y mencionó que la sangre tiene una duración de 42 días.

Muchas veces la gente no entiende que la situación que se vive en el Hospital General es la misma en otros hospitales. Ha sido muy difícil apoyar a quien lo requiere.”

El Banco está de forma independiente del Hospital General y a un lado de la Dirección, abierto de las 07:00 horas. Explicó que una manera de dar solución a quienes requieren el apoyo constante de transfusión a quien lo requiere en los últimos meses es trasladarlos a Culiacán si las condiciones lo permiten por la pandemia.

Requisitos

Los interesados en donar y hacer su aportación deberán presentarse en ayunas, estar sano y cumplir con una serie de requisitos, en-tre los que menciona edad de 18 a 65 años, identificación oficial con fotografía (INE, licencia de conducir, pasaporte) ayuno mínimo de 4 horas, peso mínimo de 55 kilos, no haber padecido enfermedades como hepatitis b, c, sífilis, sida, epilepsia, tuberculosis, cáncer, cardiopatías, mononucleosis, toxoplasmosis, meningitis, enfermedades mentales, no usar drogas (cocaína, cristal, mariguana, solventes), no haber recibido trasplantes de órganos y tejidos en los últimos 12 meses, perforaciones o tratamientos de acupuntura en los últimos 12 meses no haber tenido cirugía mayor en los últimos 12 meses, no haber recibido transfusión de sangre y/o hemocomponentes.

