Banquetas del Centro de Guasave son un peligro para los peatones

Sinaloa.- Ante la denuncia de dos personas de la tercera edad que fueron víctimas del mal estado de las banquetas en el centro de la ciudad de Guasave, ya que la mayoría se encuentra en pésimas condiciones, algunos de esos incidentes hasta en fracturas terminaron.

Francisca Paz Morales, de 80 años de edad, destacó que al caerse se fracturó la cadera y un brazo frente a una conocida tienda de telas ubicada por la avenida Zaragoza, donde fue auxiliada por las vendedoras ambulantes de la zona.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Comentó que al transitar por ese punto se tropezó con la banqueta, ya que está partida, lo que provocó que se fuera de bruces al suelo y se fracturara su brazo derecho y la cadera, y al no soportar el dolor solicitó ayuda al no poder moverse, y las vendedoras ambulantes que llegaron ahí por los gritos de dolor lograron auxiliarla.

Destacó que a sus 80 años de edad ella es una persona muy activa, por lo que hacía sus actividades por su propia cuenta.

“Me tropecé con una varilla y una banqueta que estaba ahí levantada, la cual no alcancé a ver porque había llovido en la noche, me caí, me quebré la cadera, me auxilió la joven que vende agua cebada, yo estaba tirada y les decía a los que pasaban que por favor me ayudaran”, detalló la señora.

María García, de 60 años de edad, dice que ella también fue víctima de las mencionadas banquetas, ya que los ciclistas transitan por ahí a alta velocidad y nadie les dice nada, y al intentar esquivarlos cayó en un hoyo, fracturándose el tobillo izquierdo, por lo que tuvo que permanecer en reposo por siete meses.

Comentó que el hecho de tener abarrotadas las banquetas, es un peligro, ya que reducen el espacio a los peatones.

Leer más: ¡Confirmado! Esteban, primo de Malova, fue asesinado tras ser levantado en Sinaloa

“Le solicito a las autoridades que hagan un proyecto para que todas las banquetas del centro sean rehabilitadas, así como las tapas de los registros que ahí se ubican, además de que no permitan que invadan los accesos a discapacitados”, asentó.

Carolina Ortiz, vendedora de cosméticos en el centro de la ciudad, señala que esos accidentes pasan muy seguido, ya que en una ocasión auxilió a una señora que se tropezó con la banqueta y se abrió la cabeza, por lo que llamaron a Cruz Roja para que auxiliara a la mujer.

Lina Durango, vendedora de aguas frescas, comentó que ella también tuvo que ayudar a otra señora debido a que se fracturó el brazo al resbalarse con la banqueta partida y esperó a que un familiar de la afectada llegara por ella.

Fuertes lluvias en Choix dejan algunas afectaciones

Síguenos en