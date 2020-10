Bares y cervecerías en Guasave no cumplen con las medidas sanitarias

Guasave, Sinaloa.- Los bares y cervecerías en Guasave siguen sin acatar las recomendaciones establecidas para la prevención del Covid, además de excederse en el horario establecido.

El problema fue observado este fin de semana al realizar un operativo de inspección por parte de la Coepris, el delegado estatal de Alcoholes, el director de Alcoholes en el municipio, Protección Civil y Salud Municipal, informó Sergio Alonso García Montoya.

“El viernes en la noche hicimos un operativo, se vieron todos los bares desde la Barra 20, Plaza Nío, Plaza Río y los que están en el Centro. Ahí se tomó nota, se hizo la supervisión y se lo llevó el de Coepris para su análisis y ver si procedía a alguna sanción o algo”, expuso.

Sí se encontró que había mucha gente y sobre todo en la Cervecería 37 sigue siendo el mayor problema, de la Plaza Nío; siguen sin acatar las recomendaciones, ponen mesas espaciadas pero para 10 gentes y nosotros les hemos pedido que sean máximo de seis para cuando van juntos, pero no están acatando las instrucciones.”

En dicho operativo se platicó con el encargado del negocio, y aunque acceden a cumplir las medidas dijo que más noche que la gente empieza a llegar parece que se les olvida, por lo que sobre este tema se va hacer una valoración para ver qué medidas se van a tomar.

El representante médico mencionó que a partir de este día Sinaloa entrará en semáforo color amarillo y estarán en espera de qué indicaciones se dan desde el gobierno del estado.

Los jóvenes son los que se exponen al contagio al asistir a sitios concurridos.

Veremos qué cartas en el asunto toma Coepris para hacerlos acatar las medidas sanitarias que tenemos establecidas”, dijo.

“Una amonestación o clausura, cualquiera de las dos cosas procede, dependiendo si lo toman como reincidencia en algún negocio puede ser la clausura temporal hasta que se solucione el problema, pero la otra puede ser sanción que será la Coepris que es la encargada de ese tipo de giros.”

García Montoya mencionó que además de no respetar la sana distancia los encargados de los negocios no respetan los horarios, pues deberían estar abiertos solo hasta las 11 de la noche y no lo hacen.