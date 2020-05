Barqueros hacen reclamo por alto costo del diésel en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Los que se dedican a las actividades como la pesca y la agricultura y utilizan diésel para operar sus unidades, no entienden porqué mientras la gasolina y en general el precio de los hidrocarburos van a la baja esto no se refleja en el costo del diésel, indicó Carlos Sotelo Monge.

El presidente de la Unión de Cooperativas Pesqueras de Altamar pidió que desde los altos mandos gubernamentales se revise esta situación, pues en definitiva el alto costo de este insumo es algo que frecuentemente amenaza el desarrollo de la pesca en barco, ya que, argumentó, los grandes navíos consumen combustible incluso cuando están en el puerto para reparaciones.

Costos

“Hablando de forma particular de la actividad que nosotros realizamos esto se maneja de manera muy distinta, por ejemplo un transportista que su actividad consiste en trasladar a pasajeros, ellos se rigen en sentido de la demanda que hay, con base en esto establecen sus rutas y la continuidad de las mismas, así ellos tienen más seguridad de que va a ser rentable”, explicó.

En cambio nosotros navegamos días para llegar a una zona de pesca, se gastan miles de litros de diésel, que es el combustible que las unidades utilizan, y no hay certeza de que esto va a ser redituable.”

Por citar un ejemplo el dirigente pesquero mencionó que para llegar a Guerrero Negro, una de las zonas de pesca en las que ellos trabajan, navegan seis días partiendo del puerto de Topolobampo. En este recorrido gastan en promedio 15 mil litros de combustible.”

Inconvenientes

Sotelo Monge expuso que han batallado para que las autoridades federales comprendan el porqué de la necesidad de apoyar a la actividad. “Yo creo que esto es lo que no entienden las autoridades, solo quienes estamos en esta actividad sabemos lo difícil que es mantenernos, porque no está nada fácil ahorita la actividad, incluso son muchos los barcos que están ahorita sin trabajar, hemos buscado las formas para que la gente que está cerca del presidente le plantee a él cuál es la realidad de nuestra actividad, pero hasta el momento no hemos tenido resultados favorables.”

Reconoció que hay un subsidio, sin embargo debido al alto costo que tiene en estos momentos el hidrocarburo, este prácticamente se pulveriza.

“La verdad es que hay mucha incertidumbre ahorita en nuestra actividad, pasamos por momentos complicados con pocas ventas, a esto se le suma la veda de algunas especies reduciendo la posibilidad de capturas solo a escamas, y el problema que siempre hemos externado, lo caro que está el combustible. Hacemos nosotros un llamado para que el presidente revise el porqué es que el diésel no baja”, solicitó.

Te podría interesar:

Escasez y encarecimiento de equipo médico dificulta entrega en Guasave

Comienza la veda de tiburón, jaiba y raya en Sinaloa

Construirán 80 sanitarios ecológicos en escuelas de Guasave