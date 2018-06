Basura, principal causa de taponamientos de drenaje

La falta de cultura que aún persiste en la sociedad, respecto a tirar la basura en su lugar, está provocando que las alcantarillas de taponeen causando inundaciones en temporada de lluvia, como la ocurrida el pasado 14 y 15 de junio, en donde varias rúas quedaron intransitables por el acumulamiento de agua.

Ante esto, la gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave manifestó que la basura es un problema interminable que no solo los afecta a ellos como paramunicipal, sino también a los mismos habitantes.

Mantenimiento

Paula Elena Gil Sandoval, gerente de la Jumapag, explicó que se trabaja en coordinación con la Dirección de Obras y Servicios Públicos para darle mantenimiento a las alcantarillas, pero que es dicho departamento quien se encarga de la limpieza de las rejillas.

“Lo que nosotros hacemos en coordinación con Obras Públicas es que ellos limpian las rejillas de los colectores pluviales y si hay algún taponamiento, pues nosotros con el equipo de los vactors, el equipo de desazolve, entonces nosotros destinamos tiempo de los camiones para eso”, señaló.

Gil Sandoval explicó que incluso se tienen tramos en los que se requiere meter malacates, lo que los pone en un dilema pues se requiere tiempo, mismo que se le resta al mantenimiento de los colectores.

La gerente de la Jumapag resaltó que es vital que la ciudadanía aprenda a no tirar basura en las calles, pues es arrastrada a las rejillas y posteriormente se forman taponamientos que impiden que el agua fluya, generándose así las inundaciones que tanto reportan.

“En cuestión de las inundaciones es más que nada cuidar el asunto de las rejillas, que estén limpias, pero sí enfatizar que el no tirar basura es lo primordial, la gente no respeta y la mayoría de las rejillas están bloqueadas por botellas y bolsas de plástico, envolturas de comida y otras cosas. No se dan cuenta que eso los afecta a ellos mismos.”

Taponamientos

En cuanto a la condición del drenaje sanitario, la funcionaria explicó que se tienen comprometidos algunos sectores porque se están colapsando algunos tramos.

“Arreglamos uno y se colapsan otros, por eso tenemos comprometidos algunos sectores, pero seguimos trabajando en eso y en mantener limpia la red para evitar que se sigan registrando estas situaciones.”