Basura termina en alcantarillas y crece el riesgo de inundaciones

Guasave, Sinaloa.- Aunque esta temporada de lluvias no se han registrado daños o pérdidas materiales derivado de inundaciones en zonas bajas, se ha observado que las alcantarillas y rejillas del drenaje pluvial quedan saturadas de basura, lo que pone en riesgo algunos sectores habitacionales donde tiende a acumularse agua.

Francisco Guadalupe Soto Sánchez, director de Protección Civil, mencionó que elementos de esta dependencia han estado contribuyendo junto con el personal de Obras y Servicios Públicos a la limpieza de bocas de tormenta que quedan saturadas de basura cada lluvia.

“Siempre que tenemos la oportunidad hacemos recomendaciones y es la principal, que si vemos que el cielo nos va soltar agua que quepa la prudencia, y si tenemos basura hay que ponerla en un lugar seguro donde no pueda hacer daño. En algunos sectores ese es el problema, el taponamiento de los desagües, de las bocas de tormenta y pues la verdad siempre va ser lo mismo”, expuso.

Si no adoptamos esa cultura de no dejar la basura en la banqueta, o en cierto caso tenemos ya establecido un rol de recolección de basura, hay días y todo mundo sabemos, pero hay gente que no nos cae el 20, y por decir faltan tres días para que pase el de la basura o dos días, y si sabemos que ese día no pasa el de la basura y la ponemos en la calle.”