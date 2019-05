Basura, una ‘bomba de tiempo’ en Juan José Ríos

Guasave, Sinaloa.- Los trabajos de recolección de basura que se realizan en la sindicatura de Juan José Ríos están siendo insuficientes y el problema se agrava conforme pasan los días, señaló el síndico.

Además añadió que el recurso que se les está dando para la movilidad de las unidades en las que se colectan los desechos es escaso, al igual que el personal.

Problemática

Jaime Erubiel Heredia Valdez, síndico de Juan José Ríos, informó que solo cuentan con seis personas para la recolección de la basura, por lo que los trabajos son insuficientes en una sindicatura con tanta población.

“Tenemos una bomba de tiempo, Juan José Ríos es bastante grande, los recursos son muy escasos, tenemos seis gentes trabajadores de sindicatura, se nos han sumado trabajadores administrativos, su servidor ha estado en las brigadas de recolección de basura, entre gusanos y olores desagradables, pero definitivamente estamos rebasados.”

Heredia Valdez resaltó que la situación podría tornarse un problema de salud pública, además de que la inconformidad de la población es muy grande.

“No dimensionan el problema, esto se está saliendo de control y pasa a ser un problema de salud pública, porque con los pocos recursos que nos ha dado el Ayuntamiento, aunque entiendo que tienen un problema también ellos, no han sido suficientes para nosotros; además hemos tenido muchos problemas con la población porque no entiende que el problema no es de la sindicatura sino del municipio.”

El recurso

El síndico detalló que por parte del gobierno municipal están recibiendo aproximadamente mil 300 litros de combustible a la semana, mismos que son completamente insuficientes para hacerle frente a los gastos que generan los recorridos para la recolección de basura.

“Nos han dado alrededor de mil 300 litros por semana, hay veces que los carros se han llevado entre 30 y 40 litros diarios, aunado a que los dompes que nos han mandado, muchas veces para regresar no tienen diésel y nosotros le hemos estado cargando desde 50, 60 hasta 80 litros de diésel por día en algunos casos.”