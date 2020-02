Beneficios para bibliotecas están frenados por falta de rehabilitación

Guasave, Sinaloa.- El apoyo a cinco bibliotecas públicas en el municipio por parte del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) sigue frenado debido a las malas condiciones en las que se encuentran los edificios, señaló la directora del Instituto de Cultura en Guasave.

En Guasave existen nueve bibliotecas dentro de la Red de Bibliotecas Municipales y Estatales, todas en malas condiciones, con necesidades básicas para su funcionamiento, por lo que se requiere de una fuerte inversión, pero no se cuenta con recurso para hacerlo.

Apoyo trabado

Hortensia López Gaxiola, directora del Instituto de Cultura en Guasave, informó que desde el año pasado el ISIC eligió a cinco de las nueve bibliotecas públicas del municipio para que sean beneficiadas con bibliografía y mobiliario infantil, sin embargo, a cambio les pidió que se rehabilitaran los edificios, lo que no se ha podido lograr por falta de recursos y dicho apoyo continúa frenado.

Necesidades. En la biblioteca de Guasave se requiere de aire acondicionado, pero es la mejor acondicionada de todo el municipio, pues en otras se requiere incluso de construir un techo nuevo.

“El ISIC eligió el año pasado, cinco de esas bibliotecas para favorecerlas con bibliografía y mobiliario infantil que son mesas, sillas y sillones infantiles, entonces el ISIC está solicitando que esas bibliotecas que ellos van a beneficiar con estas cosas estén impermeabilizadas, pintadas, rotuladas, con puertas, y pues todas están en muy malas condiciones, hemos reparado lo que ha sido más urgente, pero muchas de ellas necesitan una fuerte inversión.”

López Gaxiola detalló que el recurso para el mantenimiento de las bibliotecas municipales es el mismo asignado a la Dirección de Educación y Cultura, recurso que es insuficiente para hacerle frente a las necesidades que se tienen que cubrir.

“Hicimos el levantamiento en octubre y no alcanzó el recurso que había en la dirección y ahorita se está haciendo nuevamente el levantamiento de cada una de las bibliotecas para ver si es posible que entre por el Ramo 33, porque definitivamente que el presupuesto de la Dirección de Educación no alcanza para ese tipo de construcciones, porque en algunas hay que tumbar el techo, en otras es toda la cerca perimetral, a otras les faltan puertas de los baños, a otra los baños, la de Guasave no tiene aire acondicionado.”

Casos especiales

La funcionaria explicó que en el caso de El Burrión la biblioteca está siendo utilizada como un aula más de la UAS, por lo que no se ha podido trabajar como es debido, y en La Trinidad, el edificio en donde funciona la biblioteca, es propiedad de un sindicato, por lo que la comuna no puede meterle recursos y regresarla al sitio en el que estaba, requeriría un monto mayor.

“Las bibliotecas tienen muchísimas carencias porque en muchas administraciones no se les hizo más que pintarles las fachadas en algunas, y en otras ni eso. En Leyva solano hay que tumbar el techo, está terrible la situación de humedad, en La Trinidad, que es una de las bibliotecas beneficiadas por el ISIC, el edificio es de un sindicato y como no es del municipio no se le puede invertir ningún recurso, pero sacar la biblioteca de ahí y regresarla a donde estaba, necesita mucha inversión más; en El Burrión tenemos más bien un aula de la UAS, porque se les está prestando, pero para poder hacer alguna actividad con los niños se les tiene que pedir permiso y el espacio.”

Sin riesgo

López Gaxiola enfatizó que el apoyo prometido por el ISIC no está en riesgo y que se está buscando que las reparaciones para las bibliotecas se hagan con recursos del Ramo 33.

“La semana pasada lo hablé de nuevo con el secretario y le dije que por parte de la Dirección de Educación y Cultura no alcanza el recurso para las rehabilitaciones, y le pregunté que si era posible que esos trabajos se hagan por el Ramo 33 y me dijo que sí, le pedí que nos echara la mano con eso; la otra es que reasigne el ISIC el beneficio a bibliotecas que estén en mejores condiciones, pero yo espero que sí se pueda trabajar en la rehabilitación de las bibliotecas que el ISIC solicita, por lo menos en la mayoría de ellas, y no hay riesgo con el apoyo, no hay peligro de perderlo.”