Benita, artesana que teje gorros y bufandas todo el año

Guasave, Sinaloa.- Sentada en una base de cartón se pasa la mayor parte del día Benita Felipe Fermín, quien desde hace más de 35 años llega a Guasave a vender gorros y bufandas que teje con sus propias manos.

Su punto de venta es por la avenida Ignacio Zaragoza, entre las calles Cuauhtémoc y Dr. de la Torre, a las afueras de un banco, donde desde las 8:00 horas pone su tendido con las piezas únicas que durante todo el año teje en su casa, que se ubica en un pueblito en el centro del país, cerca de Tlatelolco.

Dedicación

Empieza la temporada invernal y Benita, quien rebasa los 60 años de edad, se dice siempre lista para viajar a Guasave, donde conoce poco la ciudad y a su gente, pero siente que es su segunda casa, ya que es donde ofrece y compran sus piezas. Llega a producir hasta 300 gorros y docenas de bufandas, las cuales tarda más de dos horas en terminar (una pieza), ventas que le permiten solventar los gastos en los próximos meses.

Sabe que son días de sacrificio porque en ocasiones hay que dormir a la intemperie y en el piso en lo que consigue un cuarto en renta, co-mer tortillas con queso, frijoles o papa, para economizar, y de tener suerte apartará para unos zapatos en lo que terminan de romperse sus modestas sandalias.

Venta

Con el paso de los años su vista ha desmejorado y por cuestiones de salud estuvo a punto de interrumpir su viaje a tierras sinaloenses, pero con la necesidad de trabajar se vino y una vez que salga de la venta se tiene que hacer unos estudios para po-der regresar a su casa con un diagnóstico y de preferencia con el tratamiento, ya que donde vive es un pueblito lejano donde se le complica atenderse.

“Yo siento que soy de aquí, me tratan bien, pero yo tampoco no soy de problemas”, expresa la artesana mientras teje su próxima obra de arte, la cual basada en su experiencia tardará aproximadamente una hora, y una vez listo pondrá a la venta en 140 pesos.

Hay gorros en los que se tarda hasta hora y media porque llevan más detalles, como los que hizo su nieta de 14 años, a quien le enseñó a formar el telar y ahora que sabe produce con la visión de venir el próximo año y vender en otro punto, para juntar dinero y poder seguir estudiando la secundaria, oportunidad que no tuvo Benita, quien a la fecha no sabe leer ni escribir, quedó huérfana de madre cuando era una niña y su papá no hablaba.

No recibía consejos y no tuvo la preparación académica, pero fue gracias a que un día se encontró un pedazo de bordado tirado que empezó a tener la inquietud de cómo se hacía, lo conservó y compró estambre, en aquel tiempo a 20 pesos la bolsa y el gancho en dos pesos. Todo empezó cuando ella tenía 18 años, aprendió sola y rápido y en cuestión de meses ya estaba creando sus propios gorros y bufandas.

Cuando cumplió 19 años se casó y desde ahí inició su andar como comerciante, orientada por su esposo, quien hoy la acompaña, pe-ro él ofrece las piezas caminando en las orillas de la ciudad.