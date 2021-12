Benjamín representará a Sinaloa en un evento internacional de artesanos

Guasave, Sinaloa.- El artesano Benjamín Padilla Álvarez, quien reside en la comunidad Leyva Solano, pero originario de San Miguel Zapotitlán, en el municipio de Ahome, comentó que como él se dedica a crear máscaras para los judíos, irá a participar en un encuentro mascarero, el cual es internacional y se hará en el estado de Veracruz, donde llevará la representación de Sinaloa.

Mencionó que el evento será del 13 al 16 de diciembre en el Pueblo Mágico de Coscomatepec, y consiste en rituales, danzas y ceremonias, buscando que las máscaras que elaboran tengan una raíz, cultura y tradición. Destacó que el año pasado le tocó participar con ellos de manera virtual, pero en esta ocasión tendrá la oportunidad de asistir de manera presencial.

Señaló que la sede es en las montañas del Pueblo Mágico de Coscomatepec, Veracruz, donde se reunirán artesanos de todos los estados del país y también de aproximadamente otros siete países invitados. “Yo represento a Sinaloa, lo cual no es cualquier compromiso para mí, ya que la idea es ir a hacer un buen papel, para lo cual me estoy preparando y estoy haciendo máscaras”, resaltó.

Explicó que su participación será como una exposición, donde se llevará una máscara, se hablará de sus raíces y cuándo se fundó. El artesano contó que tiene 43 años participando en la danza de los judíos, rituales y ceremonias, además tiene 15 años con el cargo de chicotero.

Padilla Álvarez solicita apoyo económico para cubrir sus gastos de pasaje y poder asistir al evento. Indicó que por suerte hasta el momento cuenta con el apoyo de la diputada Aurelia Leal, quien lo patrocinará con los gastos del pasaje. “Si alguien me puede apoyar, se lo agradecería mucho, porque la verdad está lejos y son gastos que no puedo solventar si no vendo nada en la expoventa”, declaró. Reconoció que el saber que estará entre grandes artesanos y representar al estado, y principalmente al municipio, lo llena de orgullo.