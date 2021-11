¡Bien merecido! Guasave tendrá nuevo departamento de Bomberos

Guasave, Sinaloa.- Con el cambio al reglamento de la Administración Pública que hiciera el trienio anterior, Guasave contará con un departamento de Bomberos, independiente al organismo que actualmente existe en el municipio, indicó el jurídico de la comuna. Explicó que dicho departamento entrará en vigor una vez que se le sean asignados recursos y dependerá de la Dirección de Seguridad Pública.

Luis Miguel González Valle informó que se partirá del reglamento que aprobó la administración anterior, publicado el 15 de octubre en el periódico oficial del estado de Sinaloa, en donde se contempla un departamento de Bomberos ya como cualquier parte del organigrama de la administración.

Señaló que hay algunas cosas que dependerán del presupuesto, por lo que entraría en vigor a partir del 2022. “Algunas cosas de ese reglamento están sujetas a la disposición presupuestal; algunas cosas van a empezar a funcionar a partir del siguiente presupuesto, como el actual no lo podemos modificar, entonces se va a agotar el ejercicio y una vez aprobado el presupuesto para el 2022 empezaría a operar ese tipo de áreas”.

González Valle recalcó que este departamento de Bomberos sería completamente independiente del ya existente. “No es en sí que la administración o el patronato de Bomberos pase a la administración, es crear un departamento de Bomberos aparte del que ya está. Eso es independiente, aquí es crear una dependencia nueva como existen bastantes dentro del municipio, como Protección Civil por ejemplo.”

Al ser cuestionado si se contratarían nuevos bomberos o funcionaría con los que existen en el municipio, el funcionario destacó que habría de valorarse precisamente la experiencia de ellos, pero no aseguró que así fuera.

“Ahí tenemos que tomar en cuenta los perfiles y la experiencia de los que vienen desempeñando la función de bomberos. No puedo señalar si van a ser los mismos o no, pero sí pudiera comentarles que es importante aprovechar ese personal y esa experiencia que tienen. Se le insistió en el tema, pues el gobierno municipal absorbió el pago de nómina de los ‘tragahúmo’, a lo que respondió “ese es un dato que yo no conozco, si se les está cubriendo la nómina, lo que sí es que la cuestión presupuestal tenemos que ser respetuosa de ello, por disposición constitucional, nosotros como gobierno no podemos hacer un pago si no está previamente presupuestado”.

El jurídico del Ayuntamiento enfatizó que aún se está en análisis el reglamento y que podría haber cambios. “Está como departamento, sin embargo, les adelanto que estamos haciendo un análisis de ese reglamento interior de la administración pública y en su momento previo análisis habremos de valorar si haremos una reestructuración de las áreas que implicaría otros cambios”.