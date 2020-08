Bladimir necesita del apoyo de los guasavenses

Sinaloa.- Jesús Bladimir Ramírez Bojórquez es un jovencito de 15 años de edad que está luchando contra el linfoma no Hudgkin y que recientemente tuvo su tercera recaída, tras la cual, los especialistas le informaron que requiere de manera urgente de un trasplante de médula ósea.

Sus papás están pidiendo el apoyo de la ciudadanía para poder solventar los gastos de la estancia, pues se encuentran actualmente en la Ciudad de México, y también los gastos médicos.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Adriana Gabriela Bojórquez Ontiveros, madre de Bladimir, explicó que acudieron a una cita de rutina en la que esperaban tener buenas noticias, sin embargo, la doctora tras revisar al jovencito les informó que era urgente que se le realizara un trasplante de médula ósea, por lo que tuvieron que quedarse en esa ciudad para realizar los estudios pertinentes.

“Veníamos por buenas noticias y nos encontramos con esto; la doctora nos dice que por el daño que Bladimir ya tiene en la médula ósea por las quimios, se debe de hacer el trasplante de manera urgente, entonces tuvimos que quedarnos aquí.”

Bojórquez Ontiveros detalló que su esposo y su hijo menor ya se realizaron algunos estudios para valorar determinar quién pudiera ser candidato para la operación y de resultar positivo se procedería de inmediato a los estudios previos para llevar a cabo el trasplante.

“Mi esposo y mi hijo más chico, que tiene 8 años, ya se hicieron los estudios de rutina y con base en ellos la doctora va a determinar quién podría ser compatible para realizarle un aspirado de médula y ver la compatibilidad; me dice que casi siempre los hermanos, cuando son de la misma sangre, son 100 por ciento compatibles y estamos rogándole a Dios que así sea, para no tener que esperar a que haya un donador, pues aquí el tiempo es apremiante, pues de seguir con quimios, puede llegar el punto en el que ya no sea candidato.”

Gastos

La madre de Bladimir narra que se encuentran hospedados en un lugar cerca del hospital en el que pagan diariamente 470 pesos, además de los gastos de las comidas y gasolina y también del medicamento que ellos han tenido que comprar por su cuenta debido a que no se tiene en el hospital.

“La verdad es que ahorita solo nos quedamos con 30 pesos, pagamos los estudios de mi esposo y de mi otro hijo porque urgían para determinar quién pudiera ser compatible y pues ya veremos cómo le hacemos con el gasto de la estancia y las comidas, lo importante era asegurar los estudios.”

Detalló que la quimio que está tomando actualmente el jovencito tiene un costo de 6 mil 500 pesos por semana, y además, requiere de otro medicamento que tiene un costo de más de 20 mil pesos que se le pone de manera mensual, aunque lo urgente es pagar los poco menos de 12 mil pesos que les cuesta la intratecal que se le debe aplicar a Bladimir la semana entrante.

Bojórquez Ontiveros mencionó que antes solventaban los gastos al hacer actividades para sacar fondos, pero con la pandemia tuvieron que dejar de hacerlo; su esposo perdió el trabajo también debido a la crisis por la emergencia sanitaria y actualmente solo tienen su sueldo y la ayuda que familiares y amigos les han brindado.

“Es muy duro, porque son muchos gastos y mi esposo actualmente está sin trabajo, solo tenemos mi sueldo que no es mucho, pero que gracias a Dios me siguen pagando, porque tengo permiso con goce de sueldo y eso lo agradezco en el alma, pero no nos alcanza para pagar la estancia ni nuestras comidas y como los estudios los estamos haciendo en particular por la urgencia, pues se nos fue todo lo que traímos.”

Última noticias locales en los siguientes enlaces:

Noticias Guasave, Noticias Sinaloa

La joven madre hace el llamado a todos los guasavenses para que le brinden el apoyo a su hijo, que es un joven con muchas ganas de vivir y un luchador en toda la extensión de la palabra.

“Yo les pido con el corazón en las manos que nos apoyen, todo es ayuda para nosotros estando en esta situación y sé que la vida y Dios se los multiplicará; Bladimir es un gran joven y tiene mucho que dar todavía.”

Bojórquez Ontiveros proporcionó el número de teléfono 6871211438, para quien desee hacer contacto directo y brindar su apoyo.