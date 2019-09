Bodega regresará cuatro millones de pesos a maiceros manifestantes

Guasave, Sin.- Los productores de maíz que permanecieron en manifestación durante cinco días en la bodega de Jova consiguieron que la empresa les regrese 4 millones de pesos, según detalló Modesto López, líder de la Anapsin en Guasave.

Detalló que hay dos montos que se van a repartir, primero se les va a pagar a los productores que los acompañaron los cinco días en los movimientos 150 pesos por tonelada entregada, mientras que el resto del recurso que sobre se va a repartir en partes iguales entre los productores que fueron pero no todos los días. Son entre 80 y 90 productores los que aparecen en la lista.

Modesto López manifestó que si bien este logro no representa una conquista del todo pues no es lo que ellos exigían, debido a que pedían que les devolvieran 200 pesos por tonelada, esto supone un parteaguas para que los bodegueros sean conscientes de que los productores ya no se quedarán pasivos contemplando cómo les aplican descuentos abusivos.

“Es muy difícil en una manifestación tener buenos resultados si no te apoyan los productores pero creo que estos 150 pesos era un dinero que ya estaba perdido pero te digo el monto al que aspirábamos era de mínimo 200 pesos por tonelada.”

Depósito

El líder dijo que será a finales de octubre cuando los productores recibirán en depósito a su cuenta personal este recurso.