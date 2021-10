Brigadas de Jumapag salen a recuperar la cartera vencida en Juan José Ríos

Sinaloa.- El gerente de Jumapag comentó que traen una brigada permanente en la sindicatura de Juan José Ríos, todo con el fin de reducir la morosidad que ahí se tiene en el pago del servicio del agua potable.

Noé Salvador Rodríguez Peñuelas destacó que están recuperando la deuda, y van bien, ya que en los seis días que él tiene en el puesto, andan con un aproximado de 400 mil pesos que han recaudado en los ingresos de esa ciudad, lo que habla que están llevando a cabo el trabajo y que están convenciendo a la gente.

Señaló que, por un lado, se encuentra la gente cumplida, pero también se está haciendo la labor de convencimiento con quienes deben agua para que paguen lo adeudado.

Agregó que no solamente están trabajando en Juan José Ríos, sino también en Guasave, Ruiz Cortines, Leyva Solano y Batamote, ya que traen varios lugares en la lista, pero principalmente se están enfocando en las comunidades que tienen un adeudo más elevado.

De igual manera, comentó que la cartera vencida de Juan José Ríos es muy amplia, ya que anda arriba de los 80 millones de pesos, lo cual es muy grande, pero por el momento se está llevando a cabo una labor de convencimiento con los habitantes para buscar recuperar lo mayor posible en este periodo que les resta.

El funcionario reveló que están haciendo visitas domiciliarias para concientizar a la gente, ya que a todos se les planteó lo que deben, y muchas se han ido acercando para buscar un convenio con la Junta y así poder pagar lo adeudado.

Pero también muchos no se han acercado y es ahí donde se está trabajando, porque se busca llegar a toda la gente que debe para convencerla de que tienen que pagar, y sobre todo concientizándola de que es un servicio que cuesta, y que se ocupa, es un servicio que tal vez no se presta de la mejor calidad, pero sí está llegando y la gente lo tiene.

Declaró que están buscando que las personas entiendan que para tener servicios de mejor calidad, es necesario pagar, que entre más paguen eso les permitirá estar en mejores condiciones y poder ir mejorando poco a poco la calidad del servicio y la eficiencia.

Rodríguez Peñuelas insistió que están conscientes de que no están brindando el mejor servicio, pero también saben que dentro de la población, el que menos paga agua es Juan José Ríos, ya que es una deuda muy elevada, por lo que están apelando para que la gente pague y así poder mejorar los servicios que demandan, ya que se ocupa inversión, y para eso necesitan que los habitantes estén al día con sus pagos del servicio.

“No podemos invertir si no tenemos recursos”, resaltó el gerente de la Jumapag.

Destacó que hay mucha gente que sí paga y hay otros que no, ya sea porque no tienen o no quieren, pero están buscando acercarse para brindarles las mejores condiciones y facilidades para que se pongan al corriente, tanto que hasta les han brindado convenios del 10 por ciento.

Finalizó diciendo que la empresa ocupa circulante para invertir en obras y mejorar el servicio, pero sin pagos, no se puede.