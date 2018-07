Buscan abrir un nuevo casino en la ciudad

Guasave, Sin.- Inversionistas particulares pretenden abrir un nuevo casino en el municipio. Esta sería ya la tercera sala de juegos en la ciudad.

Fue en el marco la última sesión de cabildo cuando se turnó por unanimidad a las comisiones de Hacienda y Gobernación para que estas emitan un dictamen sobre la solicitud de una carta anuencia para operar una sala de sorteos, presentada por Rafael González González, en su carácter de representante legal de la moral denominada Espectáculos Deportivos de Occidente S.A de C.V.

Postura

Cuestionado respecto a esta proyección el alcalde Víctor Manuel Espinoza reconoció que este tipo de inversiones no son exactamente las mejores que puede esperar un municipio, sin embargo destacó que esto es mejor que nada.

“Sí es una inversión en la que también hay que recordar que hay generación de empleos formales y permanentes. Y como dices tú pues no es la mejor inversión que un municipio pueda esperar pero es mejor que nada a veces.” Recalcó que están abiertos para cualquier diálogo y ofrecer facilidades a cualquier inversionista que se acerque a la región. Cuestionado respecto al número de empleos formales y al impacto económico que se generará con la posible apertura de este centro, dijo que aún no conoce el dato, pues indicó que solo llegó la solicitud.

“Como les comento, nada más llegó una solicitud, hay que recordar que no es el Ayuntamiento quien va a autorizar si se da o no la apertura, es una anuencia”. Sentenció que será el gobierno federal quien determinará si se entrega o no el permiso de operación.



Discrepancia

Fue en la administración de Ramón Barajas López, (2011-2013) cuando se entregó una carta anuencia para la apertura del casino Winners Point. En ese momento la solicitud causó puntos de vista encontrados entre los regidores.

La hoy alcaldesa electa Aurelia Leal López era entonces regidora por el PRD, siendo oposición su postura fue de negativa hacia la aprobación de la solicitud, en virtud de que no era la clase de inversiones que necesitaba Guasave, pues no abonaba mucho al desarrollo.



Postura

Ante este nuevo anuncio, Noé Molina Ortiz, regidor líder de la fracción panista en el cabildo, indicó que aunque el tema siempre va a ser polémico se tiene que ver desde todas las aristas, ya que señaló que no se debe olvidar que es una inversión.

“Recordemos que son temas en los que la decisión y el requisito para entrar a una sala de juegos es que seas mayor de edad y que ya tomes tu propia decisión.”

Señaló que habrán de valorar y poner en la balanza los beneficios económicos que traerá al municipio.

“Hay que valorar, hay que ver los contrapesos sobre qué tanta derrama económico dejaría al municipio, en la generación de empleos también, porque se trata de la construcción.”

Señaló que será al interior de las comisiones donde se discutirá el tema.