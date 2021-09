¡Buscan soluciones! Concretan nuevos acuerdos en el tema Jumapag en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Complicada continúa la relación entre el sindicato de la Jumapag y la gerencia en Guasave, principalmente por el tema de los adeudos que se tienen con el personal, incluyendo a los de confianza, pues se les debe una parte de la primera quincena de agosto y la segunda.

Ayer sostuvieron un encuentro ambas partes con la alcaldesa, en donde lograron avanzar con algunos acuerdos.

Alejandra Valdez Arellano, gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, señaló que las diferencias que se tienen con el sindicato son básicamente por la cuestión de los adeudos, pero explicó que la paramunicipal no ha tenido buena recaudación y eso ha dificultado que se avance al respecto.

Valdez Arellano reconoció que el adeudo que se tiene en quincenas es por poco más de 6 millones de pesos, entre sindicalizados activos y jubilados, así como de confianza.

“En los adeudos en total son poco más de 6 millones de pesos en quincenas atrasadas, al sindicato 4.6 millones entre activos y jubilados y un millón 500 mil pesos al personal de confianza.”

La gerente enfatizó en que los ingresos que tiene la Junta no son suficientes para cubrir los gastos y que tan solo en el mes de agosto la recaudación estuvo 1.5 millones de pesos por debajo que la del mes anterior y con el convenio que se tiene con la Comisión Federal de Electricidad, lo que queda es muy poco para solventar los sueldos de manera puntual.

“La recaudación este mes (agosto) al día 30 contablemente teníamos 14 millones 957 mil 345 pesos, entonces el comparativo que tenemos al mes de julio es alrededor de 1.5 millones menos... De hecho, esos 14 millones que entraron le pagamos a Comisión 6 millones 160 mil pesos y en ese mes le dedicamos a sueldos 6 millones 311 mil 566 pesos.”

Por su parte, el líder del sindicato de la Jumapag, Israel López Cortez, señaló que no se ha tenido avance con la gerente, por lo que tuvieron que recurrir a la alcaldesa, pues pese a haber la instrucción de parte de ella, no se estuvo cumpliendo en algunos puntos. “No se ha avanzado en algunos aspectos y desde que entró la ingeniera todo el tiempo hay un pretexto para no pagarle al trabajador, para no abonarle, para no cumplirle con el derecho que tiene y pues la única solución es venir, tocar la puerta de nuestra presidenta municipal, a quien agradezco siempre ha tenido la intención de apoyarnos y ha dado instrucciones que en su momento no se acataron.”

López Cortez detalló que se frenó el abono a la liquidación por jubilación y no se hizo la devolución del descuento por las manifestaciones.

“Ahorita logramos que a los trabajadores se les empiece a abonar, a dos o tres trabajadores diarios, lo que se les descontó cuando se hizo la manifestación, porque ya había dado esa instrucción la presidente municipal y no se acató.”

El líder sindical mencionó que también se logró ue se continuara con los abonos a la liquidación por jubilación que se frenaron cuando entró a la gerencia Alejandra Valdez. “También se va a empezar a abonar el concepto de liquidación por jubilación, que hace tres meses se paró, desde que entró la ingeniero, porque nos dice que no alcanza el recurso, pero esa es obligación de la empresa, buscar cómo sí haya el recurso.”

Además de estos acuerdos, las tres partes se citaron de nueva cuenta la semana entrante para avanzar en otros puntos.

Tanto la gerente como el líder sindical de la Jumapag coincidieron en la importancia del rescate financiero que prometió el gobernador del estado.

“Seguimos a la espera del gobernador, ojalá que voltee sus ojos hacia nosotros con la petición que le hicimos”, comentó la gerente.

Leer más: En Guasave se celebrará el ‘Grito de Independencia’ sin verbena popular y cuidando protocolos

Por su parte, López Cortez dijo que es urgente que ese recurso llegue a la Junta. “Aquí sí es urgente que el señor gobernador, con su sentido humanitario apoye a la Junta, apoye a los trabajadores. A nosotros nos dijo que iba a mandar recursos para los del sindicato, no sé si para los de confianza, pero a mí en lo personal me dijo que nos iba a estar mandando poco a poco recursos para los sindicalizados”.