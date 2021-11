Buscará Cruz Roja en Guasave recuperar gasto por atención de accidentes de moto

Guasave, Sinaloa.- Los servicios por accidentes de motocicletas representan el 50 por ciento de las atenciones que brinda Cruz Roja delegación Guasave de manera diaria, sin que se recupere el recurso que se invierte en el traslado de la ambulancia al tratarse de una emergencia. El patronato de la institución informó además que tienen un déficit de 2 millones de pesos para el cierre de este año.

Manuel Othón Cruz Burgos, presidente del patronato de Cruz Roja Guasave, informó que para la operatividad de la institución diaria se requieren 20 mil pesos y que en nómina mensual se van 220 mil pesos. Detalló que al año son 7 millones y medio de pesos lo que cuesta Cruz Roja y con el cierre de año ya encima la benemérita tiene un déficit de dos millones de pesos aproximadamente, mismos que buscan recaudar con diversas actividades. Cruz Burgos explicó que anualmente tienen seguro lo recaudado a través del refrendo vehicular y la cuota que se paga junto a lo recibido del agua potable.

“Del agua son 700 mil pesos al año, y del refrendo vehicular son aproximadamente 1 millón 100 mil pesos lo que tenemos seguro y las cuotas voluntarias, que son los traslados, y ahí son 2 millones 800 mil pesos los que generamos, lo otro que falta para los 7 millones y medio es lo que tenemos que buscar con eventos, rifas, actividades y todo lo demás, así es como complementamos”.

Otra de las formas en las que Cruz Roja Guasave recauda un poco de dinero es a través de las cuotas de recuperación, sin embargo, el presidente del patronato resaltó que aunque no son obligatorias, sí son de mucha utilidad el que la ciudadanía las aporte. Actualmente está brindando un promedio de ocho servicios al día y el 50 por ciento de estos son para motociclistas accidentados. “No hay ninguna institución que preste los servicios prehospitalarios que presta Cruz Roja, si no existiera no habría quién fuera a recoger un herido de un accidente en moto por ejemplo y representan el 50 por ciento de los servicios diarios”.

Cruz Burgos indicó que mover la ambulancia, por más cerca que sea, les genera un costo de 800 pesos, lo que representaría 3 mil 200 pesos al día solo en atenciones a accidentados en motocicleta, recurso que no se le cobra al lesionado. “Ese dinero no se recupera, y lo peor del caso es que hay gente que bromea y pide el servicio, lo que aparte del gasto pone en riesgo a los muchachos, porque no estamos capacitados para oír una sirena y orillarnos”.

Ante la inversión que representan las atenciones de afectados en motos, el patronato busca estrategias para recuperar, aunque sea un poco. “Nos acercamos con compañías que venden motos, hay una que nos trató muy bien, pero con las demás no hemos podido hacer nada. Esa compañía nos compró 250 boletos para la rifa del carro, pero vamos a seguir tocando puertas porque sí son el consumidor número uno de las atenciones y que le dan mucho trabajo a la institución son las motos”.

Señaló que seguirán buscando el acercamiento para proponerles que quizá por cada moto vendida se aporte una cuota de 100 pesos. De igual manera comentó que analizarán la posibilidad a través de Tránsito, que son quienes llegan al lugar del percance y aplican las sanciones respectivas, que se incluya una cuota para Cruz Roja.