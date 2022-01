Buscarán atraer turismo educativo al municipio de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Existe una posibilidad muy viable de que en Guasave próximamente se aperture la carrera de Medicina, impartida por la UAS, señaló el presidente municipal, Martín Ahumada Quintero.

Explicó que ya se está en búsqueda de una reunión con el rector de la casa de estudios para hablar sobre el tema.

Propuesta

El alcalde Martín Ahumada Quintero indicó que dentro del plan que se tiene para el desarrollo de Guasave se tiene contemplado el tema académico, aperturando nuevas carreras para lograr que además de ser visitados en el municipio por la gastronomía, se logre también tener visitas de alumnos a diferentes carreras.

Como una fuerte posibilidad se habla de que la UAS pudiera aperturar la carrera de Medicina, rubro en el que el alcalde señala que el municipio cuenta con suficientes campos clínicos.

“Hace un tiempo a mí me tomaron opinión y participé en un foro para abrir la escuela de enfermería por la UAdeO y actualmente me parece que tenemos suficientes campos clínicos, me refiero a hospitales, camas, médicos, especialistas, como para aperturar una escuela de medicina, eso se los hice saber, porque hay espacios muy reducidos en todo el estado y llegó a oídos del rector de la UAS.”

Ahumada Quintero señaló que actualmente se está en busca de concretar una reunión con el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, quien a través de una entrevista señaló la inquietud del alcalde por traer esta opción educativa, lo que indica que la propuesta ha generado buen eco.

“Desde luego, cuando el rector Madueña hizo un comentario sobre eso es porque hizo un eco, no me he comunicado con él, sin embargo el rector plantea la posibilidad de una escuela de medicina, entonces el eco ha sido bueno y creo que la posibilidad ha sido válida.”

El munícipe resaltó que no solo se buscará la opción de Medicina, sino de otras carreras afines a la acuicultura.

“También algo de la acuicultura, porque somos aquí un municipio con mucho desarrollo en la acuicultura, bien podríamos tener una escuela en el municipio con estas carreras, algo como Ciencias del Mar, Biología Marina.”

El alcalde resaltó que estarán viendo cómo potenciar la idea, y que ellos (la UAS) pudieran tener la capacidad y el deseo también de venir a Guasave con una nueva carrera y el municipio darle el respaldo.

Turismo académico

Ahumada Quintero señaló que se buscará incrementar la oferta educativa, pero también se cuidará de que sea de nivel, para lograr tener en Guasave turismo educativo.

“Que crezca la oferta educativa, que haya más carreras, pero que además sean de buen nivel para que en un futuro tengamos turismo académico, que tengamos gente que en vez de irse a otros municipios y otros estados se queden aquí y que también haya gente que pueda venir hasta acá.”