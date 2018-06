Buscarán que el maíz llegue a los 4 mil 200

Guasave, Sin.- Durante una reunión que sostuvieron los productores de la Anapsin con el subdelegado de la Sagarpa y el director de pagos de la misma Secretaría, plantearon la necesidad de llegar a los 4 mil 200 pesos de ingreso por tonelada de maíz.



Alejandro Cervantes Sotelo, presidente de la Alianza, indicó que no están en desacuerdo con los 3 mil 960 pesos que se actualizaron como ingreso objetivo, sin embargo, sostuvo que lo que están exigiendo es cuando menos 4 mil 200 pesos por tonelada.

Medidas

Indicó que seguirán gestionando, y aunque el acuerdo al que llegaron es no realizar más acciones y movimientos hasta que concluya el proceso electoral, sostuvo que buscarán por la vía de la negociación y del trámite tranquilamente las dependencias.



Refirió que debido a que el maíz por sí solo ha llegado incluso a rebasar los 4 mil 100 pesos, la aportación que daría el Gobierno Federal sería mínima.

“Está claro que este piso que fijaron es para que no baje de los 3 mil 960 pesos, pero tenemos liquidaciones de hasta 112 pesos de coberturas, esto se suma a los más de 40 pesos de los impuestos, quedan poco más de 3 mil 800”.

Destacó que de momento no emprenderán movimientos, para que no se confunda el movimiento y no politizar la petición.