Buscaron a don Silvano por 40 años; hoy está en su casa en Guasave, Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- Habitantes del Ejido Vicente Guerrero, del municipio de Guasave, han sido testigos de un muy emotivo reencuentro familiar, y es que tras 40 años como desaparecido don Silvano Orduño Álvarez ya se encuentra en casa, con salud y rodeado de los suyos.

Fue localizado en una pequeña comunidad de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La historia

Fue a través de las redes sociales que la familia de don Silvano logró dar con él, contactarlo y regresarlo a casa después de 40 años sin tener ninguna noticia sobre su paradero.

“Él salió de aquí cuando tenía 35 años. Cuando se fue, mi mamá y mi tata le pidieron que por lo menos por carta se comunicara de vez en cuando para saber de él, pero nunca lo hizo, nunca mandó nada”, comentó Anselma Pérez Orduño, sobrina de don Silvano.

Anselma explicó que aunque su mamá (hermana de don Silvano) nunca perdió la esperanza de volver a verlo con bien, la familia ya lo daba por muerto.

“Nosotros pensábamos que pues ya no existía, pero mi mamá día y noche pedía por él y decía que lo iba a volver a ver llegar a su casa. Ella decía que tenía fe en Dios y en la Virgen María en que le regresarían a su hermano y aquí está.”

Él, sentado en una silla mecedora a la sombra de un árbol, respondió que estaba muy lejos de casa y por mucho tiempo no hubo posibilidad de escribir a su familia.

“Casi todo el tiempo me la pasé en una comunidad que le dicen Chametla en Los Cabos; estaba lejos de casa y por muchos años no hubo forma de comunicarme, después, pues solo pasó el tiempo y no volví.”

Orduño Álvarez dijo sentirse feliz de estar con su familia, aunque al tener apenas un par de días con ellos, se está adaptando, pues a muchos ni siquiera los conocía.

“Tenía mucho tiempo que andaba por allá y pues aquí ando más o menos, adaptándome apenas. Fueron muchos años los que estuve lejos, sin saber de nadie de mi familia. Hasta cierto punto estaba bien, porque no me faltó comida, ni techo.”

El hallazgo

Guadalupe Orduño, sobrina nieta de don Silvano, explicó que vieron una publicación en una página de subastas del municipio, y aunque ella no lo conocía fue el parecido con un tío que ya falleció lo que llamó la atención de ella y de una prima.

“Lo compartieron en una página de Guasave y ahí lo miró una prima y me mandó mensaje para ver si lo conocía, dejaron el número de teléfono del señor que lo publicó y nos pusimos en contacto luego luego, creo que ese día fue cuando lo publicaron y ese mismo día hablamos. Fue muy rápido todo.”

La mujer narró que ella aún no nacía cuando don Silvano desapareció, sin embargo la familia siempre les habló de él.

“Yo no lo conocía, tengo 39 años y él tenía 40 que se había ido, pero aquí siempre con su foto y nos inculcaron siempre que era nuestro tío. Fue muy emotivo porque es muy parecido a un tío que ya falleció y nos movió mucho, pero ya lo tenemos aquí gracias a Dios.”

Guadalupe Orduño comentó que el momento fue demasiado emotivo para toda la familia.

Imagínese qué sintieron mis tíos, él mismo cuando se dio cuenta de que sí lo procuramos, que sí íbamos a ir por él.”

La familia agradeció el gran apoyo que tuvieron todos los vecinos del ejido con ellos, pues ante la situación económica en la que se encuentran, los habitantes cooperaron para ayudar con los gastos del traslado de don Silvano, quien por fin está con los suyos y en buen estado de salud.

