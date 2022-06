CFE corta luz a Jumapas y deja sin agua a 2 mil familias en Guasave

Guasave, Sinaloa.- El gerente de la Jumapas manifestó que la CFE les cortó la luz desde hace una semana por un adeudo millonario que tienen con ellos, lo que les está entorpeciendo el cobro a los usuarios, al estar sin energía en las oficinas, además de que 2 mil familias se están viendo afectadas porque hay pozos que no están operando por esa razón.

Guadalupe Castro Quiñónez señaló que eso afecta a unas 10 comunidades sinaloítas, entre ellas Ocoroni y una parte de la cabecera municipal, ya que se les cortó el servicio de luz en los pozos, dejando a los usuarios sin el vital líquido.

DEUDA

Detalló que tienen vencido un millón 200 mil pesos de un recibo y está por vencerse otro de un millón 500 mil, por lo que será un adeudo de 2 millones 700 mil pesos el que tengan que cubrir.

Expresó que ayer acudió el personal de la CFE a realizar el corte de luz en las oficinas de la paramunicipal, por lo que se dirigió con el encargado de cobranza para solicitarle que no les limitara el servicio en la oficina, aunque se los quitaran en los pozos, ya que se encontraban trabajando con cobros del servicio.

“Viene la gente a pagar y sin luz no se puede, porque las computadoras están apagadas. Así no les podremos pagar a ellos, ya que no nos dejan juntar el dinero”, lamentó el funcionario.

Reveló que planea solicitar un permiso para que se puedan trasladar a una casa con luz y así poder continuar con los cobros del agua para tener un ingreso.

Aclaró que se tiene que solicitar el permiso en la capital del estado, debido a la información y programas que utilizan.

Castro Quiñónez externó que el presidente municipal no ha buscado una solución al problema, ya que se ha acercado para ver el tema con él y solo le dice que no hay dinero.

“Me he acercado a él en dos ocasiones para buscar la manera de solucionar eso y solo me dice: ‘ahorita vemos, no hay dinero’”, finalizó.