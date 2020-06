CFE en Guasave no respeta la prórroga y corta el servicio

Sinalooa.- La prórroga de dos meses que supuestamente iba a dar la Comisión Federal de Electricidad para el pago del servicio no se está respetando según usuarios.

La inconformidad ha crecido en los ciudadanos que, pensando que tendrían más tiempo para poder cubrir su alto adeudo, les han estado realizando cortes del servicio de energía eléctrica según expresó Alonso Sánchez, uno de los afectados.

“Dos meses según iban a dar de prórroga, igual yo no me iba esperar dos meses para que no se junte con el otro, yo me anoté el viernes porque el recibo se venció ayer, aparte que antes todo el tiempo se vencía y daban dos o tres días y ahora no, todo están cortando, dicen que ayer cortaron en varias partes”, expuso.

