CFE en riesgo de dejar de existir debido a la reforma eléctrica, revela diputado de Sinaloa

Guasave, Sinaloa.- El diputado de Sinaloa, Casimiro Zamora dio a conocer que a cómo va la ley de reforma eléctrica que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere llevar a cabo, llegará un momento en que la CFE dejará de existir para acabar con los abusos de que cada año estén aumentando los porcentajes de dominios de generación de energía eléctrica los particulares. Mencionó que en abril subirían la ley para discusiones en la Cámara de Diputados.

“Se espera que para el mes de mayo ya pudiéramos tener nosotros una nueva ley de energía eléctrica,” resaltó el diputado. Informó que esta ley se debe a que se quiere echar abajo la reforma peñanietista, la cual ha sido una mentira para el pueblo de México y para usuarios de tarifas de electricidad porque se les prometió que serían consideradas o de bajo costo, lo cual fue todo lo contrario.

Señalo que está trabajando en comisiones en la Cámara de Diputados y en febrero pasará a un escrutinio público para darle confiabilidad y confianza a la gente. “Esta ley no es un engaño como sucedió el 2013, esta sí es una ley de a deveras,” resaltó.

Destacó que se necesita reformar la ley que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque sí es una garantía, ya que si no logran sumar votos, porque necesitan dos terceras partes por ser una reforma constitucional, no lo lograrán. El diputado señaló que quieren concientizar al pueblo para que ellos a su vez concienticen a los diputados de todas las expresiones políticas, no solo de Morena, para que voten a favor de la reforma.

Manifestó que se manejan 469 millones de pesos, lo que la CFE paga a los proveedores de energía particular, lo cual es un abuso para el pueblo de México. Mencionó que lo que se está proponiendo en esta nueva ley es que el gobierno y CFE manejen el 56 por ciento de las acciones y el 46 por ciento lo manejen los particulares.

Detalló que a la medida que van, para el 2024 la Comisión Federal de Electricidad solo manejará el 39 por ciento, porque va en contra de los intereses nacionales y en beneficio de los particulares. “Lo que queremos es una ley que garantice al pueblo de México, tarifas bajas”.

Leer más: Sinaloa, entre los estados con alerta de "No Viajar" de USA

Casimiro Zamora señaló que los empresarios y comerciantes pueden tener confianza de que bajarán muy considerablemente las tarifas de electricidad, lo cual es la intención. “No es un capricho del presidente, ni un capricho de los diputados, es de interés nacional donde la Comisión Federal dé fortaleza con todo el apoyo de la ley para generar energía eléctrica limpia y de bajo costo”, resaltó. Mencionó que incorporarán transitorios para que se acaben los abusos en el recibo de luz.