CFE le cambia medidor y  le llega cobro de $64 mil

Guasave, Sinaloa.- Pese a que el año pasado dio aviso vía telefónica y personal ante la Comisión Federal de Electricidad de que dos técnicos ingresaron a su domicilio y le cambiaron el medidor sin su autorización al no haber nadie en su casa, las autoridades la ignoraron y ahora le exigen el pago de más de 65 mil pesos, argumentando que detectaron intervención en las conexiones del equipo.

Invadida por la impotencia, Sadi Bejarano, usuaria afectada, con domicilio en la comisaría de Gabriel Leyva Solano, por la calle Cristóbal Colón, externó que es una injusticia y abuso de poder el que la CFE quiere imponer en su caso, y pese a que ha pedido pruebas y una versión congruente, no la ha tenido. Dijo que primero la acusaron de que era irregularidad en el medidor y después en la mufa, y en su momento, cuando quiso denunciar el actuar de los técnicos se le pidió el número de unidad, algo que era imposible proporcionar al no estar en casa, porque se dedicaba a cuidar a una anciana en otro domicilio, sin embargo la respuesta que recibió es que no había reporte y todo estaba bien.

Interrogante

Sin dinero y habitando una casa de dos recámaras, sala y cocina, con seis focos, un refrigerador y dos aires, la madre de familia señala que los recibos más altos que ha pagado son entre los 2 a 3 mil pesos y hasta la fecha el único que tiene pendiente es el reciente que es de un monto de 769 pesos.

Desesperada por la imposición de la CFE, a quienes les ha pedido pruebas, fotos, evidencias del día que detectaron la irregularidad, hasta la fecha solo le dicen que tiene que pagar o no tendrá luz y ni podrá tener ese domicilio, situación que la mantiene en la desesperación y angustia al asegurar que jamás ha hecho algo en contra de la ley y en cambio sí tiene como testigos a sus vecinos, que el mismo personal hizo cambios sin su autorización.

También te podría interesar: Alcalde de Culiacán pide que la CFE no corte la energía por falta de pago

“Estaban renovando los medidores, era entre mayo y junio, llegaron y me dijeron que cortarían la luz, que tenía que cubrir un pendiente de 3 mil pesos, sin entender mucho vine y lo pagué a la Comisión, me la reconectaron y cambiaron el medidor, pero horas después, al quedarse sola la casa regresaron, me habla una vecina que los de la Comisión fueron y me cambiaron el medidor, llamo y me dicen que no hay reporte y piden número, no lo tenía yo no estaba, me presento a la oficina para que vinieran a checarlo y que no tenían reporte y nadie vino.”

Requerimiento

En el aviso de cobro de la Comisión Federal de Electricidad, firmado por Carlos A. Cerecer Castro, responsable del Departamento Comercial Zona Guasave, detalla que el 11 de marzo del presente año personal de la CFE Dsitribución llevó a cabo una revisión al sistema de medición e instalación eléctrica de dicho servicio, en la que se encontró que en el inmueble del domicilio antes señalado se consumía electricidad a través de instalaciones que evitaban, alteraban o impedían el funcionamiento normal del equipo de medición, utilizando energía eléctrica en forma y cantidad que no está autorizada en su contrato de suministro. Como resultado de la revisión se generó la constancia con número de folio 183, en la que se indicó lo siguiente: UI0PINTERVENCIÓN EN LAS CONEXIONES DEL EQUIPO. Detección que a consideración de la hoy afectada es incongruente.