CFE propone a funcionarios incurrir en ilegalidad para saldar deuda de Jumapag

Guasave, Sinaloa.- Tras la plática sostenida la semana pasada entre autoridades de la CFE, Jumapag y el Ayuntamiento de Guasave, donde se había conveniado el pago inmediato de 2.5 millones de pesos y un abono de casi 3 millones de manera mensual, para saldar el pasivo que la paramunicipal tiene con dicha empresa, personal de la Comisión Federal de Electricidad cambió los acuerdos, pidiendo ahora que la alcaldesa y el tesorero municipal, o bien, el secretario de la comuna, firmaran como aval solidario, lo cual los haría caer en una irregularidad que podría traerles consecuencias penales.

La gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Nubia Puentes Llanos, indicó que ante esta situación, el convenio no se ha firmado, al tratarse de una ilegalidad, por lo que realizaron una contrapropuesta que está haciendo analizada por autoridades de la paraestatal.

Puentes Llanos explicó que la semana pasada intentaron hacer la entrega del oficio de la contrapropuesta, pero en la CFE se negaron a recibirlo, y fue hasta ayer que se contactaron con el área jurídica de la comuna para pedirles el documento y analizarlo, sin que hasta el momento hayan emitido ninguna respuesta.

La pelota está en la cancha de la CFE, nosotros hicimos una contrapropuesta, explicando que lo que ellos pedían, la firma como aval solidario, no es legal, no aplica y no podemos nosotros caer en eso; estamos esperando una respuesta”, comentó.