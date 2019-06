CMC demandaría a bodegas que compran maíz libre

Guasave, Sinaloa.- El presidente del Comité Municipal Campesino (CMC) No. 8 anunció que llevarán al jurídico del organismo a las bodegas para que den apoyo legal a los productores que están siendo forzados a vender por la libre su maíz, práctica en la que denunció están incurriendo al menos cuatro bodegas de la región.

Alfredo Rosales Gámez detalló que son productores a los que están orillando a vender por la libre e hizo hincapié en que mientras se esté vendiendo por la libre los industriales “no van a venir a contratar maíz a 4 mil pesos cuando lo están consiguiendo en 3 mil 500 pesos”.

Condiciones

“Si las ventanillas no están cerradas y si el productor está validado, el bodeguero tiene la obligación moral de cumplir con él y buscarle la forma de cómo hacer la venta. Mientras no se haya cerrado la ventanilla el productor campesino no tiene por qué vender por la libre”. Dijo que de esta forma, ante el desespero son los propios productores quienes están propiciando que los industriales no se acerquen bajo los términos de ley a comprar el grano en el precio justo, según lo dictamina el mercado internacional.

Nosotros como organizaciones campesinas vamos a ir con los productores hasta las bodegas, los vamos a acompañar y la bodega que los esté obligando a vender su maíz por la libre los vamos a demandar”.

Manifestó que el jurídico del comité es el que levantará la querella y las presentará tanto en Sader, Aserca y la Secretaría de Agricultura en el estado. Dijo que a partir de ayer iniciarían con este movimiento, pues señala que luego de una plática que sostuvieron con Manuel Tarriba Urtuzuástegui, la mañana del miércoles este les comentó que ellos no pueden actuar ante esta práctica mientras no haya demandas establecidas. “Me dice el secretario que ellos no pueden actuar contra nadie mientras no tengan documentos en la mano que señalen. El día de hoy (ayer) citamos nosotros a productores en las bodegas. Como te digo, nosotros los vamos a acompañar personalmente y vamos a levantar demandas formales”.

Rosales Gámez dijo que ya tienen identificadas cuáles son las bodegas que incurren en esta dinámica, señaló que son cuatro hasta el momento las que han sido señaladas. Sobre estas actuarán.

Ahora lo que necesitamos es que el productor se anime a hablar, que diga nombres y lo sostenga, porque solo así se va a poder empezar a erradicar este tipo de prácticas”.

Del mismo modo, dijo que hay centros de acopio de grano que están robándole descaradamente la producción a los maiceros. “Hay productores que hasta nueve o 10 toneladas les están quitando por parcela, entonces eso es un abuso tremendo el que están haciendo con los productores. Nosotros no vamos a permitirlo de ninguna manera”. Dijo que aunque recientemente les estaban comprando el grano en 3 mil 600, hace unos días les bajaron 100 pesos más.

Llamado

Aunque dijo que hay mucho desespero entre el sector, exhortó a los maiceros a esperarse al cierre de ventanillas para vender el maíz por la libre, de esta manera el precio que pudieran alcanzar sería más aproximado al valor real del grano, dijo Rosales Gámez.