CNDH dice que es necesario que familia de reos del Cefereso de Guasave formalicen queja

Guasave, Sinaloa.- Tras hacer público, familiares de reos del Cefereso No. 8, una serie de actos que consideran inhumanos y abuso de autoridad, como el privarlos del agua potable por más de tres días, madres y esposas externaron que esta semana algunos les externaron que la posibilidad de compar agua de momento era nula debido a que se les dijo que la distribuidora del vital líquido no pudo surtir en la tienda.

Ante la preocupación e impotencia de no poder ver a sus seres queridos, pues no se permiten las visitas por el Covid-19, las madres, en su mayoría mujeres de la tercera edad, externaron que en las últimas semanas entablar comunicación ha sido complicado debido a que se corta o simplemente no entran las llamadas y no hay explicaciones mayores, simplemente alegan que hay fallas en la red.

El hecho

Señalan que al compartir su experiencia los abusos se han intensificado, pero no se habían atrevido a externarlos. Fue hasta ver que cada vez hay más arbitrariedad que decidieron hacerlo. Las madres señalan que no descartan plantarse a las afueras del penal para poner un alto a quien desde su cargo esté incurriendo en abuso de poder, no solo con los internos sino también con el personal.

Recordaron que el pasado incendio del basurón el 15 de mayo del presente año fue un acto suicida el dejarlos al interior de las celdas, donde por más de cuatro días el humo no cesaba y no hubo quien interviniera.

Formalidad

A través de una línea telefónica que se les proporciona a familiares de los internos, personal de la CNDH dice no estar autorizado para dar declaraciones a prensa, pero sí para brindar asesoría a los familiares de los reclusos. Detalló que ya han recibido quejas por la falta de agua potable, donde ya estaban trabajando en la investigación de dicho caso.

Sin embargo era importante que de seguir señalando la irregularidad los internos los familiares interpusieran la queja de forma oficial ante dicha comisión, por lo que informó que pueden levantar la queja y su escrito, llamando al 800-7-19-24-79 y al 800-7-15-20-00, líneas que permanecen abiertas las 24 horas del día.

Canalizan queja

Édgar Iriarte, visitador adjunto y jefe de la Oficina Regional Zona Centro-Norte, en la CEDH, recibió una queja en la unidad, la cual por incompetencia se envió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, para que se le atienda y dé seguimiento a lo interpuesto por seres queridos de los acusados.