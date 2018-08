Cabildo aprueba separación de regiduría de Eleno Flores

Guasave, Sinaloa.- Durante una sesión de cabildo extraordinaria realizada hoy a las 13:00 horas, se aprobó la separación del cargo del regidor y diputado electo Eleno Flores Gámez, quien presentó la solicitud de licencia de separación definitiva del cargo.

Con 19 votos a favor se aprobó el ajuste, prosiguiendo a tomar protesta Miguel Gutiérrez como regidor

El exedil declara que tomó la decisión de separarse del cargo por salud y educación, convirtiéndose en el primer candidato electo en separarse del cargo.

"Yo me apego a los tiempos, hoy en día no me lo prohibe la ley terminar mi periodo como regidor y tomar protesta como diputado, lo estoy haciendo por salud propia, tengo principios y creanme que tengo un compromiso muy grande con el municipio y el estado. Yo lo veo así, que el separarme del cargo me da la oportunidad de irme documentando, de ir estudiando qué voy hacer en el Congreso, y no porque no podamos fungir en las dos partes", expresó.

El popular ‘Gordo Eleno’ indicó que entre las prioridades a trabajar en el Congreso está el gestionar en pro del deporte, el cual está abandonado, así como obras de pavimentación y drenaje.