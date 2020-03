Cabildo autoriza concesión por 15 años del estadio Carranza Limón 

Guasave.-Por unanimidad de votos, en sesión de cabildo se aprobó dar en concesión por 15 años el estadio Francisco Carranza Limón a la moral Operadora de Espectáculos Deportivos de Guasave, de la que es representante legal Alfredo Arámburo Nájar, esto tras siete meses de haberse turnado a las comisiones unidas de Gobernación, Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas.

Martha Dagnino, presidenta de la Comisión de Urbanismo Ecología y Obras Públicas, especificó que dentro del comodato se contempla ceder el estacionamiento y otros accesorios que componen el inmueble, y se les permita mejorar las instalaciones referidas.

La regidora Dolores Franco hizo la petición que se les diera a conocer la nueva propuesta de contrato tras haberle hecho algunas propuestas y afectaciones, y cuestionó si ya había contrato, a lo que se le respondió que no, pero en su momento se les dará a conocer.

Durante la participación de Nidia Gaxiola hizo la observación que todo contrato deberá incluir entre sus cláusulas la facultad del Ayuntamiento de modificar en todo tiempo la organización, modo o condición de la prestación del servicio, y no del municipio, como está establecido en la cláusula décima tercera del proyecto en mención, pero reiteró su apoyo a la explotación del Carranza Limón, a lo que la presidenta aclaró que hay desconocimiento de la regidora en términos legales, ya que el municipio de Guasave viene representado por el Ayuntamiento.

"Yo les llamo ha no confundir a la ciudadanía pidiendo que no coincide la cláusula catastral u otras cosas, no compañeros, cuando yo vaya a firmar el contrato, yo los voy a llamar", externó la alcaldesa.

La presidenta señaló que si en un futuro decide retirarse el equipo Algodoneros del municipio, o abandonar la plaza, no se permitirá que tenga otro uso el estadio y el inmueble volverá al municipio.

" Yo les dije desde el inicio, que yo no voy a pagar los servicios de energía eléctrica y agua potable como lo hacían las pasadas administraciones. Yo jamás les entregaría el municipio a terceras personas", resaltó Aurelia Leal.