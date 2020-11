“Cada vez que salgo le digo: aquí voy hijo, ayúdame”

Guasave, Sinaloa.- María Antonia Gámez Rojas sigue con la esperanza de que regrese Guadalupe de Jesús. Él recién cumplió los 33 años el 26 de octubre y como cada año aún con la ausencia la familia recordó su nacimiento.

El 5 de diciembre del 2016 quedó marcado en la memoria de su madre, que desde entonces vive con la esperanza de encontrarlo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ella es la madre de familia que igual que muchas otras más de esta entidad cada día se hace una pregunta: ¿Dónde está?

Búsqueda

Anda en la lucha como muchas otras madres de familia que como ella tiene un hijo desaparecido y su objetivo principal ahora se ha vuelto encontrarlo.

Nosotros no queremos dejar de buscar, salimos a distintas partes, a los ríos, en las parcelas, en el monte, aquí en Guasave y en los ranchos, donde creemos que podemos encontrar y a veces nos dan pistas pero muy poco.”

Su labor de búsqueda es algo muy difícil para todas, admite, pues salen a buscar a sus hijos, que no desean encontrar muertos. “A la vez deseamos no encontrarlos pues porque los andamos buscando vivos o muertos pero por lo menos yo lo que ya quiero es encontrar a mi hijo, ¿cómo? como sea, vivo o muerto, si está vivo mucho que mejor verdad”, señala.

Y cuando no salgo a buscar a mi hijo siento que no estoy haciendo nada por él y cuando salgo el domingo me siento activa porque estoy haciendo algo por él y si no salgo siento que no estoy haciendo nada por él, yo misma cada vez que salgo le digo aquí voy hijo sobre ti, ayúdame, de encontrarte muerto pero te voy a encontrar”.

Esperanza

María Antonia dice que no se quiere ir de este mundo sin encontrar a su hijo, en las condiciones que sea pero lo quiere recuperar.

Una madre siempre está en espera de un milagro, relata, de reencontrarse con sus hijos.

Aunque ya le han sugerido no salir, detener la búsqueda, tratan de convencerla de que se dé por vencida, pero esas palabras parece que le han servido de impulso.

¡No! les digo, a mí nadie me va a detener, yo no voy a parar de buscar a mi hijo, si ustedes no lo hacen yo sí lo voy a buscar porque mientras yo no lo busque nadie va a buscar a mi hijo, nadie, y a mí no me va a detener nadie.”

“A mis hermanos yo les digo qué bueno que ustedes no están en mis zapatos, nadie, porque a nadie le deseo y si ustedes tuvieran a alguien iban a hacer lo mismo que yo. Para una madre no hay hijo malo y por eso a mi hijo no lo voy a dejar de buscar.”

Reconoce que si ella llega a faltar nadie va seguir buscando a su hijo, por eso no se detiene.