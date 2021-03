Cae demanda y baja $300 costo de tanque de oxígeno en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Los dueños de empresas que abastecen tanques de oxígeno aseguran que la demanda de este equipo cayó, y después que el precio más alto que manejaron fue de hasta mil 200 pesos en el punto más álgido de la pandemia, ahora su costo normal es de 900.

De igual manera, Édgar Iván Urías resaltó que no se daban abasto por la gran demanda que se generó a causa del coronavirus, ya que había gente que incluso llegaba a pensar que les negaban el servicio, cuando la realidad era que no contaban con suministros para ofrecerles, pues le daban prioridad a las personas con las que ya tenían un contrato.

Desabasto

El propietario de una empresa de ese giro en Guasave insistió que debido a la gran demanda que tenían, era insuficiente el equipo médico con el que contaban, ya que a sus proveedores no les alcanzaba para surtirlos.

Mencionó que a principios de la pandemia, por allá en los meses de mayo a julio del 2020, fue cuando se generó mucha demanda ante la necesidad de conseguir tanques de oxígeno, o bien, llenarlos.

La segunda ocasión en la que se tuvieron problemas de abasto, indicó, fue debido al rebrote que se dio como consecuencia de las celebraciones de diciembre, entre el 15 de enero y al 15 de febrero.

Reconoció que este mes ha sido uno de los menos pesados, ya que tiempo atrás trabajaron a todas horas, incluso hasta la madrugada. “La cosa ya está muy diferente. Por decirle, a mí me hablaban en la madrugada, me hablaban en domingo, sábado por la tarde o por la noche, no importaba ni el día ni la hora, y este fin de semana solo atendí a dos personas, siendo que antes para el domingo ya no tenía producto”, comentó el comerciante.

Precio

El costo normal de un tanque de oxígeno es de 900 pesos con una capacidad de 9.5 metros cúbicos, pero cuando se encontraban escasos debido al momento tan crítico por el que se estaba pasando, llegó a aumentar su valor hasta los mil 200 pesos, e incluso en una semana se encontraba en mil 300, refirió el dueño de dicha empresa.

Nosotros dependemos mucho de nuestros proveedores, cuando estuvo más fuerte la demanda, nos pusieron ciertas restricciones, una de ellas era manejar el mismo precio que el público en general, pero para nosotros no nos dejaban mucho margen y teníamos que atender a deshoras, pero como se trata de un negocio, obviamente tienes que tener cierta utilidad”, comentó.

Édgar Iván Urías asegura que ellos trataban de sacar adelante a los pacientes con los que hacían contratos, por ejemplo, si rentaban un cilindro, trataban de que no les faltara el oxígeno y que el tanque que rentaron estuviera funcional y en buenas condiciones, pero hubo ocasiones en las que no podían surtir, por lo cual tuvieron que moverse por su propia cuenta, ya sea yendo a Los Mochis o Culiacán, para así darle seguimiento a los pacientes.