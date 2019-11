Cae en un 38% colocación de vivienda en este año

Guasave, Sinaloa.- Es preocupante la desaparición del Subsidio a la Vivienda, mismo que pasó de 12 mil millones de pesos a cero pesos en el presupuesto, criticó el presidente nacional de Coparmex, Gustavo De Hoyos Walther. Indicó que esta situación ha provocado una caída en la colocación de vivienda en un 38 por ciento.

Durante varios años se había impulsado desde la Federación el subsidio a la vivienda que permitió que miles de mexicanos a la hora de comprar casa pudieran acceder a un beneficio importante para la adquisición, estructuración o bien para comprar una casa más grande.

Esto es muy grave porque no es una vivienda residencial, no es una vivienda media, este subsidio estaba destinado a las personas que ganaban el equivalente a menos de siete mil pesos al mes, a quienes a pesar de estar en la formalidad no están ganando una cantidad suficiente tenía un impacto social importante este apoyo.”