Caldeados ánimos en Jumapag; gritan ¡fuera! al gerente

Guasave, Sinaloa.- Lo que inició como una simple manifestación por parte de los trabajadores sindicalizados de la Jumapag terminó con una confrontación entre unos trabajadores que se opusieron a que el gerente del organismo, Socorro Castro Gálvez, les dirigiera un mensaje al filo del mediodía.

A las 8 de la mañana los trabajadores se empezaron a apostar frente a las instalaciones de la Junta y colocaron una manta de protesta contra el gerente del organismo, liderados por el secretario general del sindicato, Roberto Acosta Quevedo, y ahí permanecieron hasta que alrededor de las 1:30 del mediodía el gerente se acercó a tratar de entablar un diálogo pero no se le permitió, ya que uno de los trabajadores le quitó el micrófono mientras que otro desconectaba la bocina y juntaba el cable.

Protesta

Por la mañana, Roberto Acosta Quevedo señaló que la manifestación no trastocaba la operación de los sistemas y que la intención era mantenerse hasta que finalizara la jornada laboral.

“El motivo de la manifestación es por la cerrazón que ha tenido Socorro Castro a no querer acceder al diálogo. Es una situación lamentable que no quiera, que no atienda la solicitud de diálogo y eso sería una pregunta muy importante que él les podría contestar, porqué no quiere recibir la representación de los trabajadores”, señaló.



Justificación

Por su parte, Socorro Castro Gálvez señaló que dicho paro laboral fue sin previo aviso y al no estar autorizado por la Junta de Conciliación y Arbitraje los trabajadores tendrán un descuento en el pago de la nómina.

No pueden parar en seco cuando ellos quieran, lo que se hizo es tomar fe notariadamente y seguramente se van a levantar unas actas administrativas y algunas rescisiones de contrato”, dijo.

Señaló que los delegados de la CTM “tienen un club de familiares conformado por esposas, exesposas, hijos, hermanos, y resulta difícil ver cómo los gerentes ganan menos que su subalternos.

“Eso quería decirle yo a la gente, que estamos tratando de aferrarnos a sus sueldos, la prioridad número uno va ser usuario-trabajador, a la misma par, ver cómo ayuda la Jumapag y sus usuarios que pague el agua, pero si te diste cuenta nos retiraron cajeras, nos retiraron operadores”, indicó.