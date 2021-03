Calles de la colonia Revolución Mexicana en Guasave están en penumbras

Guasave, Sinaloa.- Una ciudadana, de nombre Sol López, se quejó ante este medio por la falta de alumbrado público en la colonia Revolución Mexicana en Guasave, ya que por la noche no funciona ninguna de las luminarias que están colocadas desde el paso a desnivel, siguiendo por las calles, Reforma, Martín Espinoza, Rafael Buelna y bulevar Colosio.

La quejosa reveló que la falta de luz puede generar accidentes, ya que se encuentra totalmente a oscuras ese sector debido a que de igual manera el parque que está ubicado en dicha colonia no cuenta con un alumbrado público funcional, lo que hace que el lugar esté casi en penumbras.

Está feo el que todo el tiempo se esté a oscuras, uno se siente hasta incómodo al salir. En lo personal no me animo ni a ir a la tienda caminando sola, ya que no sabes qué pueda pasar, te puede salir algún perro o incluso puede venir un carro y puede que no te alcance a visualizar bien porque está oscuro de más”, señaló.