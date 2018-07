Cámaras propondrán directores a Aurelia Leal

Guasave, Sin.- El consejo de Canacintra propondrá a quienes ocuparán las direcciones del Implan, así como de la paramunicipal Proyecto Río Sinaloa durante la próxima administración, así lo dio a conocer la alcaldesa electa Aurelia Leal López.

Tras un encuentro que sostuvo con el presidente de la Cámara Antonio López Quiñónez y otros agremiados, les otorgó la facultad para proponer a dos perfiles idóneos para ocupar estos cargos.

Interés

A decir de la política lo que pretende con esta acción es integrar a su gabinete de funcionarios a personas capaces, que puedan desempeñar de la mejor manera el puesto.

“Nosotros lo hemos dicho, ya que vamos a ser un gobierno incluyente no de puros ‘korystas’ como lo han señalado, les dimos dos posiciones porque creemos que pueden aportar algo bueno, queremos que cumplan con un perfil, pero sobre todo que su principal distinción sea la honestidad, eso es lo que necesitamos para el desarrollo de Guasave.”

Manifestó que hasta la fecha estas paramunicipales no han tenido el resultado que deberían debido a que se ha colocado al frente de ellas a ciudadanos que no cumplen con el perfil, pues se han enfocado únicamente en cumplir con los compromisos políticos.

“Nosotros estamos pidiendo el perfil, capacidad de las personas que vayan a estar al frente y como te digo, principalmente la honestidad.”

Agregó que los agremiados se harán responsables del actuar de los directores por ellos sugeridos. Asimismo puntualizó que en caso de que no realicen un buen trabajo serán removidos del cargo.



Participación

Hasta el momento son tres las direcciones que Leal López ha otorgado a los organismos sociales para que elijan a los directores, en campaña hizo el compromiso con la Canaco para que sean ellos quienes determinen a la persona más capaz para ocupar la dirección de Desarrollo Económico.

“En campaña la Canaco fue el único organismo que nos invitó y ellos están en esté proceso de proponer.”

Cuestionada respecto al resto de funcionarios que integrará su gabinete señaló que próximamente lo anunciará, sin embargo aseguró que ya están pensados todos los cargos de acuerdo con los perfiles. Descartó también que se vayan a otorgar posiciones por compromisos políticos.

“Nosotros no tenemos compromisos mas que con la sociedad guasavense”, externó.