Camarón entrará en veda y pescadores de Guasave aún con deudas

Guasave, Sinaloa.- Arnulfo Castro Leal, pescador de la Boca del Río, Guasave señaló que el próximo 15 de marzo la primera especie que se vede será el camarón, por lo que empezarán a tener problemas debido a que aún no pagan las deudas del año pasado.

De igual manera a partir del 1 de mayo ya no se permitirá la captura de tiburón, manta y otras especies, lo que les dejará un lapso de cinco meses para que se levante la veda de nuevo, ya que será hasta el 15 o 20 de agosto cuando los dejen de nuevo atrapar camarón.

Si nos van ayudar, que nos ayude quien pueda, porque nos subieron la gasolina y sin gasolina las lanchas no andan; no pedimos lanchas, solo pedimos que nos ayuden con la gasolina, que no le suban tanto, porque se nos va llegar la otra temporada y nosotros aún estaremos endeudados por tanta gasolina”, resaltó.