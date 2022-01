Cambian de empleo el 50% de choferes de urbanos en Guasave por pandemia de Covid-19

Guasave, Sinaloa.- El dirigente de la Alianza de Transporte Urbano en Guasave reconoció que desde el inicio de esta pandemia, el número de conductores de estas unidades ha disminuido hasta en un 50 por ciento.

Ricardo López Soto señaló que esto no es porque se haya hecho un recorte de personal, sino más bien por la misma necesidad o situación que se les presentó, porque al no trabajar los camiones mas que dos o tres días a la semana, ellos mismos fueron buscando otras opciones de empleo.

Comentó que muchos choferes se vieron en esa necesidad de buscar otro trabajo, debido a que han carecido por la situación económica en la que se encuentran a causa del poco trabajo que hay por escasez de pasaje.

Leer más: Dos muertes más por Covid-19 se registran en Guasave, Sinaloa

Disminución

También señaló que se ha perdido un 70 por ciento del personal en esta actividad, en lo que va de la pandemia. Aseveró que llegó un momento en el que solo contaban con el 25 por ciento de sus conductores laborando.

Declaró que lograron incrementar un poco en los últimos meses del 2021, pero este mes de enero fue muy a la baja en un plazo muy corto. “Es por eso que ellos mismos (choferes) han visto la necesidad de buscar otra manera de sustentar sus gastos, por lo que se inclinaron por un trabajo distinto”, afirmó.

Detalló que el tener la oportunidad de trabajar dos o tres veces a la semana no era suficiente para la manutención.

Afectación

Indicó que disminuyó también el número de unidades en circulación, dejando solo tres camiones al día por ruta. Reveló que mientras han funcionado los operativos de vacunación, hubo rutas que han incrementado las unidades, con un total de cinco por cada una.

Externó que por el momento se encuentran trabajando por día, 32 camiones en las mañanas y 27 por las tardes, teniendo una disminución de 16 unidades en comparacion con el mes pasado.

Destacó que esta cuarta ola de contagios ha sido un duro golpe para el gremio, al no tener el aforo suficiente para solventar los costos operativos diarios de algunas rutas, es por eso que se vieron en la necesidad de reducir las unidades.

“Esta situación afecta bastante, porque ya son casi dos años que estamos trabajando rutas con números rojos, ya que no hay utilidades, pero por lo menos sale el gasto diario de la unidad, lo cual no nos perjudica porque tenemos compañeros que tienen los camiones descompuestos, y eso no ayuda a solventar los gastos”, manifestó.

Leer más: Inaugura el alcalde Rolando Mercado, obra de piso firme en la techumbre de Cobaes 85 en Llano Grande

Comentó que la intención es mantener el porcentaje de unidades con las que cuentan hasta el momento, porque quieren mantener el negocio para que no se les acabe, por lo que se hará todo lo posible por tenerlo vigente.