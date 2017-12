Cambio de clima eleva 15 % enfermedades respiratorias

Guasave, Sin.- A unos días de que se empezó a notar el cambio de clima en la región ya se ha apreciado un incremento en el registro de consultas que llevan los dispensarios médicos y centros de salud por infecciones respiratorias agudas.

Silvia María Preciado, directora de Salud Municipal, mencionó que para poder atender a la población que recurre a los 32 dispensarios que hay distribuidos en el municipio mañana iniciarán un maratón de medicamentos para poder hacerlos llegar a los pacientes que estarán atendiendo esta temporada invernal.

Problemas

“Sí han aumentado calculando un 15 o 10 por ciento los padecimientos gripales por los cambios bruscos de temperatura y por lo tanto hay qye to-mar cada quien las medidas preventivas necesarias para evitar enfermarnos”, expuso.

Los medicamentos más necesarios son los antigripales, para la tos, para dolor, antibióticos, pero también recibirán otras claves como los de atención a enfermedades crónico-degenerativas.



Actividad

El maratón de medicamentos mantendrá un módulo de recepción en el Ayuntamiento municipal y otro en las oficinas de la Dirección de Salud del 4 al 11 de diciembre.

“Tenemos reporte de todos los dispensarios que están activos y como en todo el sector salud hay carencia de medicamentos, hay necesidades, pero tratamos de cubrir si no toda la receta sí en la mayor parte”, expuso.



Recomendaciones

Ante los efectos provocados por el clima en la ciudadanía es recomendable mantenerse abrigado y no permanecer a la intemperie, sobre todo cuando persistan bancos de niebla.

Abrigar bien a menores de edad y adultos mayores para evitar complicaciones como bronquitis o neumonía, consumir abundante líquidos y frutas ricas en vitamina C.

Se recomienda también aplicarse la vacuna contra la influenza y no automedicarse.

Las infecciones respiratorias agudas son enfermedades que afectan desde oídos, nariz, garganta hasta los pulmones, generalmente se autolimitan, es decir, no requieres de antibióticos para curarlas y no suelen durar más de 15 días.