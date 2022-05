Canaco Guasave llama a no dejar de lado el uso del cubrebocas en comercios

Guasave, Sinaloa.- El presidente de Canaco en Guasave llamó a la sociedad y comerciantes a que continúen utilizando los protocolos sanitarios, como es el uso del cubrebocas y que no bajen la guardia, pues aunque ya son mínimos los casos covid, no deben relajarse.

Ariel Lugo Carvajal expresó que la normalidad ha ido regresando gracias a las medidas de protección y cuidados que se tenían en práctica, es por eso la importancia de no dejarlos de lado por completo.

Protocolos

Comentó que hay algunos comercios que están siendo más flexibles con el tema de los protocolos, por lo que han detectado que la gran mayoría que cuenta con las barreras que se pusieron para impedir el contacto directo con el cliente, continúan instaladas, lo que evita el contacto directo con el cliente, pero en el caso específico del cubrebocas, se ha ido reduciendo el exigirlo para entrar a los establecimientos.

Señaló que los números en contagios están considerablemente a la baja, y a la par con estos, la normalidad está regresando con las medidas que se tenían de prevención.

Destacó que todos los locales continúan con recomendaciones hacia la sociedad de utilizar y respetar los protocolos, pero la realidad es que hay una parte de la población que asiste con cubrebocas, respetando las medidas de sanidad.

La mayoría utiliza el alcohol, gel y respeta los protocolos, pero hay quienes no se encuentran portando el cubrebocas debido a que han bajado la guardia, pero sí se les permite el acceso, pues ya no es un impedimento el no portarlo para poder acceder a las instalaciones de los establecimientos.

“Es una minoría los que han bajado la guardia por completo, por eso es que se les permite el acceso, pero hay quienes continúan utilizando y respetando todos los protocolos que se requirieron cuando la pandemia estaba con números altos”, señaló el presidente de Canaco.

Resaltó que se ha percatado que hay quienes no utilizan al 100 por ciento los protocolos, como es el uso del cubrebocas, pero hay quienes al momento de entrar a un establecimiento, se lo colocan solo por respetar las indicaciones.

“Eso es algo muy importante, porque cuida a las personas que están dentro, y es por eso la importancia de que se continúe utilizando, ya que son lugares donde siempre hay afluencia de gente”, dijo.

Atención

Lugo Carvajal dio a conocer que afortunadamente no cuentan con contagios entre los colaboradores de las empresas, lo que quiere decir que se está venciendo la difícil etapa por la que se ha pasado.

Manifestó que es por eso el que poco a poco se han estado dejando de llevar linealmente los protocolos que se tenían, con tal de que la gente acuda a los negocios.