Canaco plantea 8 compromisos a candidatos a la alcaldía de Guasave

Guasave, Sinaloa.- La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) presentará a cada uno de los candidatos a la alcaldía de Guasave una carta compromiso en la que se abordan 8 puntos fundamentales para el crecimiento y desarrollo del municipio, la cual pretenden sea firmada por todos los aspirantes y quede como antecedente para poder darle seguimiento y lograr que se concrete.

El primero en firmar el documento fue el candidato del PRI-PAN-PRD, Jesús López Rodríguez, durante un encuentro sostenido ayer por la mañana con integrantes de Canaco.

Leonor Espinoza, presidenta de Canaco, señaló que son 8 los puntos tratados en dicha carta compromiso, entre los que destacan la industrialización del municipio, la remodelación del Mercado Municipal, la continuidad del Malecón en el río Sinaloa, concretar el proyecto de interconexión de Las Glorias con Bellavista, tener acceso al C-4 para que la seguridad sea rápida y eficiente, entre otros más.

La presidenta de Canaco enfatizó que es momento de actuar en conjunto para que Guasave deje de ser el “patito feo” y por fin salga del bache en el que se encuentra.

“Que nada más no sea la agricultura, obviamente es el sector primario y nos regimos por ello, pero también hay que detonar el turismo, fortalecer el comercio, cuidarnos entre todos para que realmente Guasave salga del bache donde siempre ha estado, siempre somos el patito feo, que nos dejan a lo último”.

Detalló que ya se tiene programa una agenda con el resto de los candidatos, a quienes también se les presentará el documento y se les hará firmar el compromiso.

Jesús López Rodríguez señaló que firmó el compromiso al tratarse de temas de interés que sí son factibles, pero además, se comprometió a que de ser el ganador, en un año se le dé seguimiento a dichos puntos para conocer el avance que se ha tenido.

“Les comenté que todo el tiempo les firman compromisos, pero yo les invité a que ese compromiso que firmamos, nos reunamos dentro de un año para ver qué avances hemos tenido y cómo vamos trabajando en ese sentido, porque todos los compromisos que no se supervisan, que no se dan seguimiento, que no se evalúan no tienen sentido”.