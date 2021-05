Canaco prevé se capten 28 millones de pesos por Día de las Madres en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Las expectativas de venta que se tienen entre el comercio local de Guasave con motivo del Día de las Madres, es que se dé una derrama económica que oscile entre los 28 y 32 millones de pesos, aseguró Leonor Espinoza.

La presidenta de Canaco Guasave destacó que de lograr vender esas cantidades que se tienen proyectadas, significaría aportar un 10 o 12 por ciento de lo que se tiene pensado se consuma en toda la entidad.

“La derrama económica por el Día de las Madres se espera que sea de unos 300 millones de pesos en todo el estado, pero nuestro municipio estaría captando alrededor de 28 o 32 millones, que viene siendo un 10 o 12 por ciento de lo que se aportaría en los números generales a nivel estatal”, detalló.

Reconoció que se tienen expectativas altas para el 10 de mayo, ya que los comerciantes siempre están con las puertas de sus negocios abiertas, esperando que el consumidor llegue y haga sus compras como se ha planeado previamente, aplicando promociones y descuentos en artículos de la mejor calidad.

La líder de los comerciantes en el municipio destacó que se espera ese repunte debido a que el Día de las Madres es una fecha muy importante para todos los mexicanos.

“Esta fecha es muy relevante para todos, es por esto que esperamos que sí se vea plasmado, que se evidencie ese repunte en las ventas en el sector comercio, servicios, principalmente”, indicó la presidenta de los comerciantes.

Aseguró que con motivo del Día del Niño sí hubo un repunte, pero no fue el esperado, ya que este año continúan afectándoles las secuelas que dejó el 2020, por lo tanto, al no haber clases presenciales y al no haber tampoco el circulante necesario, complicó un poco las ventas.

“Muchos comercios optaron por abrir sus tiendas online y algunas empresas permanecieron de manera tradicional, así que este año se reportó que hubo un repunte en ventas del 20 por ciento por el 30 de abril, explicó.

El comercio electrónico también ha sido una de las competencias para el comercio tradicional, pero sí hubo un repunte del 20 por ciento, aunque obvio que no hubo las ventas a las que estamos acostumbrados, como en el 2019; es decir, antes de la pandemia”, finalizó Leonor Espinoza.